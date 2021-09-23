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قرارات وزارية بتجديد تعيين أمناء ومديرين عموم بجامعة بنها

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قرارات وزارية بتجديد تعيين أمناء ومديرين عموم بجامعة بنها قرارات وزارية بتجديد تعيين أمناء ومديرين عموم بجامعة بنها

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أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارات وزارية بتجديد تعيين أمناء ومديرين عموم بجامعة بنها.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، في تصريحات صحفية، الخميس،إن القرارات شملت تجديد تعيين رفعت نان داود في وظيفة أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية، وتجديد تعيين أيمن بيومي محمد في وظيفة أمين الجامعة المساعد للشئون المالية .
كما شملت القرارات تجديد تعيين محمد سيد محمد عبدالله في وظيفة أمين كلية الحقوق، وتجديد تعيين سليمان عبده عبدالنبي في وظيفة مدير عام شؤون التعليم والطلاب بجامعة بنها.

المصرى اليوم

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