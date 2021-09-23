رئيس جامعة قناة السويس يصدر قرارات تشكيل هيكل القيادات بمعهد التقنيه الحيوية

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أصدر الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس عددا من القرارات بمعهد التقنيه الحيويه للدراسات العليا والبحوث من أجل رفعه العمليه التعليميه ضماناً لإنتظامها مع اليوم الأول للدراسة بالعام الأكاديمي الجديد ٢٠٢١-٢٠٢٢.

حيث أصدر رئيس الجامعه قرار تجديد تكليف الدكتور صفوت عبدالمقصود الأستاذ بقسم العقاقير بكليه الصيدليه للإشراف على معهد التقنيه الحيويه للدراسات العليا والبحوث بإختصاصات عميداً للمعهد.

والدكتوره عبير عبدالحميد شلبى الأستاذ بقسم الكيمياء الحيوية بكليه الطب البيطري للعمل وكيلا لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة بالمعهد.

والدكتوره نهى مصطفى مصباح الأستاذ بقسم الكيمياء الحيوية والبيولوجيه الجزيئه بكليه الصيدله للعمل وكيلا لشئون الدراسات العليا والبحوث بالمعهد.