تطورات جديدة في أزمة أحمد رفعت مع المصري

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قرر أحمد رفعت جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي لمصري البورسعيدي، العودة للتدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم الخميس، استعدادًا للموسم الجديد.

وكان أحمد رفعت جمع متعلقاته وغادر بورسعيد يوم الثلاثاء الماضي بسبب رفض مسؤولي النادي تعديل عقده ماليًا، خاصة بعدما تم رفض انضمامه إلى نادي فيوتشر خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وحرص محمود عبدالحكيم، نجم النادي المصري الأسبق وبعض من مشجعي النادي البورسعيدي، على عقد جلسة مع اللاعب في الساعات الماضية، من أجل اقناعه بالانتظام في التدريبات الجماعية للفريق وتقريب وجهات النظر بينه وبين الإدارة، وهو ما وافق عليه اللاعب.

ومن المقرر أن يعقد أحمد رفعت جلسة مع مسؤولي المصري، اليوم الخميس، قبل مشاركته في التدريبات لحل أزمته بشكل ودي.

يُذكر أن المصري بدأ الاستعداد للموسم الجديد، تحت قيادة التونسي معين الشعباني الذي تولى المسؤولية الفنية خلفًا لعلي ماهر، الذي تقدم باستقالته عقب نهاية الموسم المنقضي .