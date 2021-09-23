رئيس جامعة قناة السويس: خلال 60 يوما سيتم افتتاح صرح طبي بتكلفة 150 مليون جنيه

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أكد الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس أن المستشفيات الجامعية تتحمل ٨٠ % من عبئ تقديم الخدمات الصحية لإقليم القناة وسيناء ولها فضل كبير في رفع مستوى المنظومة الصحية بالمنطقة.

جاء ذلك أثناء تفقد رئيس الجامعة اليوم الخميس الموافق ٢٣ سبتمبر للمستشفى الجامعى يرافقه الدكتور عادل حسن المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية للوقوف على أخر الاستعدادات لافتتاح العمليات الكبرى.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن العمل يسير على قدم وساق لانتهاء من التجهيزات لافتتاح الصرح الطبى والعلمى الكبير الذي يضم تسع كبسولات مصممه بأحدث النظم العالمية للمنشآت الطبية بتكلفة فاقت ١٥٠ مليون جنية ومساحة ١٣٠٠ متر مربع بمستويات جوده فائقه مقررا توفير كل البنود المالية والاعتمادات المالية لسرعة الانتهاء.

كما أشار رئيس الجامعة إلى أن إدخال الكبسولات الجديدة بالمستشفى الجامعى يأتى ضمن منظومة التأمين الشامل التي يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسى ضمن رؤية مصر ٢٠٣٠ و٢٠٥٠ مؤكدا أن غرفة العمليات الكبرى تعد الثانية على مستوى الجامعات المصريةبعد جامعة عين شمس.

وفى نهاية جولته أكد الدكتور أحمد زكى أنه سيتم إعلان كافة التفاصيل الخاصة بالافتتاح في أقرب وقت.

ومن جانبه أوضح الدكتور عادل حسن أن العمليات الكبرى تضم تسع كبسولات ملحق بها ١٥ سرير عناية مركزه بالإضافة إلى غرفة تحضير المريض وبطاقة تسعة أسره وغرف للأطباء والتمريض وصيدلية ومخازن خاصة بالعمليات بتكيف مركزى وكافة التجهيزات على أحدث الانظمه العالمية بالاضافه إلى وحدة تعقيم تضم ثلاث أجهزة تعقيم وملحقاتها.

وأكد رئيس الجامعه أن مجهود كبير وغير عادة يبذل من خلال الإدارة بالمستشفى الجامعى.

ووجه الدكتور احمد زكى الشكر لقيادات المستشفيات الجامعية بقيادة الدكتور أسامة عنتر عميد كلية الطب والدكتور عادل حسن المدير العام للمستشفيات الجامعية والدكتور أحمد أنور نائب مدير عام المستشفيات الجامعية والدكتورة مروة عرابى مدير عام المستشفى الجامعى والطاقم الطبى والتمريض والإداريين بالمستشفى الجامعى مقدما كل الشكر لجميع العاملين ومتمنيا لهم مزيد من التميز نحو تقديم خدمات صحية متميزة.