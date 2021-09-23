إزالة 230 حالة تعدٍ بمساحة 1400 م من أراضي أملاك الدولة بالقنطرة شرق

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قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة شرق بحملة مكبرة تحت إشراف اللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد للمحافظة، وبحضور رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، بتنفيذ حملة لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة ٢٣٠ حالة تعدٍ عبارة عن غرف وأسوار على مساحة بلغت ١٤٠٠ م٢.

وشدد محافظ الإسماعيلية على رؤساء المراكز والوحدات المحلية استمرار أعمال التفتيش والمتابعة لأراضى أملاك الدولة التابعة للمحافظة وذلك لحمايتها من أي تعدٍ واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والصارمة حيال المخالفين.

جاء ذلك في إطار تنفيذ الموجة الـ١٨ من حملة إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة وتنفيذا لتعليمات اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بالمتابعة المستمرة واليومية للحفاظ على أملاك وأراضى الدولة على مستوى المحافظة بأكملها وسرعة إزالة أي تعديات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المتعدين.