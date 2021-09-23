إذاعة الشارقة تحتفي باليوم الوطني الـ91 للمملكة

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خصصت فقرات متنوعة عن المملكة في برامجها

تحتفل إذاعة الشارقة باليوم الوطني الـ91 للمملكة العربية السعودية هذا العام بطريقة لافتة ومميزة، إذ خصصت في مختلف برامجها فقرات متنوعة عن المملكة، منها التاريخية والدينية والثقافية والجغرافية والرياضية والسياحية وغيرها.

ويمكن لمن يتابع إذاعة الشارقة أن يتزود بمعلومات وافرة وغنية ومتنوعة عن المملكة العربية السعودية من خلال ما تقدمه من فقرات متنوعة عن السعودية في مختلف برامجها.

وقالت مديرة إذاعة الشارقة عبير الشاوي: بداية نتقدم بالتهنئة للمملكة العربية السعودية قيادة وشعباً بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوبنا جميعاً، وانطلاقاً من مكانة المملكة ستقدم إذاعة الشارقة بهذه المناسبة تشكيلة غنية وفقرات عدة تغطي مختلف المجالات.

وأضافت: اليوم الوطني السعودي هو يوم تاريخي استثنائي نستذكر فيه كل الجهود التي بُذلت والتضحيات التي قُدمت من أجل توحيد المملكة العربية السعودية التي تعد قائدة الأمة الإسلامية والعربية وقبلة المسلمين جميعاً.