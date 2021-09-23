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المصري يرفض الاستغناء عن أحمد رفعت

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المصري يرفض الاستغناء عن أحمد رفعت المصري يرفض الاستغناء عن أحمد رفعت

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رفض مجلس إدارة النادى المصري، برئاسة سمير حلبية، الاستغناء عن أحمد رفعت لاعب الفريق، وذلك بعد الأزمة الأخيرة التي أثارها اللاعب مع مسؤولى النادى، وأغلق مسؤولو النادى البورسعيدي الباب أمام رحيل اللاعب بعدما تلقى أكثر من عرض للرحيل عن الفريق قبل انطلاق مباريات بطولة الدورى، وكذلك بطولة الكونفيدرالية التي يشارك خلالها الفريق الموسم المقبل على المستوى الإفريقي.

وقال محمد الخولي، نائب رئيس النادي البورسعيدي: «لن ينكر أحد أن أحمد رفعت من نجوم المصري، وأعترف أن الموسم الأخير معنا هو الأفضل له في مسيرته»، وأضاف الخولي خلال تصريحات إذاعية: «لن ألوم على اللاعب بقدر اللوم على الأندية التي تتفاوض معه، وتتقدم بعروض له رغم أنه يتبقى موسمان في عقده».

مشدداً: «رفعت ليس للبيع، لأنه من الصعب تعويضه على المستويين الفني والبدني، بالرغم من العروض التي تلقاها خاصة أنه من أعلى العقود المالية للفريق الفئة الأولى حيث يصل راتبهم السنوي لـ 5 ملايين جنيه».

المصرى اليوم

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