رابطة الأندية تجتمع الأحد للإعلان عن الشكل النهائي لبطولة الدورى

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تعقد رابطة الأندية باتحاد الكرة أول أجتماع لها، يوم الأحد المقبل، في الجبلاية، لمناقشة شكل مسابقة بطولة الدورى الممتاز في الموسم الجديد، ووضع الملامح النهائية والأخيرة للدورى والاستقرار على موعد انطلاق وانتهاء البطولة، وذلك بعدما اختارت أندية الدورى الممتاز هيكل وقوام الرابطة التي يترأسها أحمد دياب، وعماد متعب في منصب نائب الرئيس، وتضم في عضويتها كلاً من ثروت سويلم المدير التنفيذي السابق لاتحاد الكرة، وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات السابق، وصفي الدين بسيوني وشريف صالح وخالد رفعت.

فيما يعكف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات السابق، خلال الأيام الحالية على وضع أكثر من تصور وسيناريو لبطولة الدورى، سواء إقامتها على مجموعتين، أو يقام من دور واحد، خاصة أن الموسم المقبل سيكون استثنائياً ويسعى مسؤولو اتحاد الكرة ورابطة الأندية للخروج به بأفضل صورة ممكنة، وسيختار مسؤولو اتحاد الكرة ورابطة الأندية أحد أشكال بطولة الدورى التي يضعها عامر حسين في الوقت الحالي، قبل إبلاغها بأندية الدورى الممتاز، حيث سيجتمع أعضاء اللجنة الثلاثية مع أندية الدورى الممتاز من أجل إقناعهم بالموافقة على التصور الذي سيستقر عليه أعضاء الجبلاية حتى وإن لاقى اعتراضات من جانب بعض الأندية، على أن يكون الملف أمرا واقع التنفيذ بسبب الصعوبات التي تواجهها المسابقة على مدار الموسمين الماضيين.