أخبار عاجلة

طراد "فارياغ" وغواصة "أومسك" النووية يغرقان سفينة في المحيط الهادي بصواريخ مجنحة -
رئيس «الإسكندرية السينمائي» يفتح النار: «الجونة بيدفع ملايين لشراء أفلام وإحنا ولا مليم» -
صفية العمرى تكشف حقيقة اعتزالها الفن -
أهلي 2006 يجرب لاعبيه أمام المقاصة وديًا -
الحبس والغرامة عقوبة من يسمح لطفل بقيادة أي مركبة -
«Dogs» على مسرح السلام بالمجان ضمن فعاليات «القومي للمسرح» غدًا -
«قدر الله وماشاء فعل»..كريم أبو زيد يتعرض لحادث سير -
ابحث عن طارق الشناوي.. رئيس «الإسكندرية السينمائي» يكشف سر إلغاء هذه المسابقة -
«الفارس» معرض فنى تشكيلي لفرسان القوات المسلحة في ذكرى أكتوبر -
«الأقصر» تتزين لاستقبال الموسم السياحي الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

معامل التنسيق بجامعة جنوب الوادي تستعد لاستقبال طلاب المرحلة الثالثة دور ثاني

Print
معامل التنسيق بجامعة جنوب الوادي تستعد لاستقبال طلاب المرحلة الثالثة دور ثاني معامل التنسيق بجامعة جنوب الوادي تستعد لاستقبال طلاب المرحلة الثالثة دور ثاني

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي أن معامل التنسيق الالكتروني بمقر الجامعة بقنا وفرع الجامعة بالبحر الأحمر سوف تستقبل طلاب المرحلة الثالثة بالثانوية العامة دور ثانٍ بحد أدنى 205 درجات بنسبة 50% لجميع الشعب العلمية والأدبية والطلاب المتخلفين عن التقديم في المرحلتين الأولى والثانية وذلك اعتبارا من السبت 25 سبتمبر وحتى الاثنين 27 سبتمبر.

دكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادى - صورة أرشيفية

وأضاف الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب أن معامل التنسيق الإلكتروني تقدم كافة أوجه الدعم الفني للطلاب من خلال مجموعة من المختصين من مركز المعلومات وإدارة شؤون الطلاب لمساعدة الطلاب على تسجيل رغباتهم بشكل صحيح على موقع التنسيق الإلكتروني.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس «الإسكندرية السينمائي» يفتح النار: «الجونة بيدفع ملايين لشراء أفلام وإحنا ولا مليم»

رئيس «الإسكندرية السينمائي» يفتح النار: «الجونة بيدفع ملايين لشراء أفلام وإحنا ولا مليم»

صفية العمرى تكشف حقيقة اعتزالها الفن

صفية العمرى تكشف حقيقة اعتزالها الفن

أهلي 2006 يجرب لاعبيه أمام المقاصة وديًا

أهلي 2006 يجرب لاعبيه أمام المقاصة وديًا

الحبس والغرامة عقوبة من يسمح لطفل بقيادة أي مركبة

الحبس والغرامة عقوبة من يسمح لطفل بقيادة أي مركبة