معامل التنسيق بجامعة جنوب الوادي تستعد لاستقبال طلاب المرحلة الثالثة دور ثاني

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أعلن الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي أن معامل التنسيق الالكتروني بمقر الجامعة بقنا وفرع الجامعة بالبحر الأحمر سوف تستقبل طلاب المرحلة الثالثة بالثانوية العامة دور ثانٍ بحد أدنى 205 درجات بنسبة 50% لجميع الشعب العلمية والأدبية والطلاب المتخلفين عن التقديم في المرحلتين الأولى والثانية وذلك اعتبارا من السبت 25 سبتمبر وحتى الاثنين 27 سبتمبر.

دكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادى - صورة أرشيفية

وأضاف الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب أن معامل التنسيق الإلكتروني تقدم كافة أوجه الدعم الفني للطلاب من خلال مجموعة من المختصين من مركز المعلومات وإدارة شؤون الطلاب لمساعدة الطلاب على تسجيل رغباتهم بشكل صحيح على موقع التنسيق الإلكتروني.