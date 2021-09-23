أخبار عاجلة

طراد "فارياغ" وغواصة "أومسك" النووية يغرقان سفينة في المحيط الهادي بصواريخ مجنحة -
رئيس «الإسكندرية السينمائي» يفتح النار: «الجونة بيدفع ملايين لشراء أفلام وإحنا ولا مليم» -
صفية العمرى تكشف حقيقة اعتزالها الفن -
أهلي 2006 يجرب لاعبيه أمام المقاصة وديًا -
الحبس والغرامة عقوبة من يسمح لطفل بقيادة أي مركبة -
«Dogs» على مسرح السلام بالمجان ضمن فعاليات «القومي للمسرح» غدًا -
«قدر الله وماشاء فعل»..كريم أبو زيد يتعرض لحادث سير -
ابحث عن طارق الشناوي.. رئيس «الإسكندرية السينمائي» يكشف سر إلغاء هذه المسابقة -
«الفارس» معرض فنى تشكيلي لفرسان القوات المسلحة في ذكرى أكتوبر -
«الأقصر» تتزين لاستقبال الموسم السياحي الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

اتحاد الكرة يوافق على طلب كيروش انطلاق الدوري قبل توقف نوفمبر

Print
اتحاد الكرة يوافق على طلب كيروش انطلاق الدوري قبل توقف نوفمبر اتحاد الكرة يوافق على طلب كيروش انطلاق الدوري قبل توقف نوفمبر

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

وافق الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد في اجتماعه اليوم على تصورات كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني بشأن إتاحة الفرصة لجميع الأندية للمشاركة المحلية قبل تجمع الوطني خلال فترة التوقف الدولي خلال نوفمبر المقبل.

وبناء على ذلك تنطلق مسابقة الدوري للقسم الأول فور انتهاء فترة توقف أكتوبر التي تشهد مباراتي مع ليبيا في تصفيات ، وما تليها من مباريات لجولة بطولتي الأندية الأفريقية، فيما قرر الاتحاد المصري تأجيل مباريات كأس مصر بعد الانتهاء من مباراتي دور الـ16 المقرر إقامتها غدا وبعد غد، على أن تحدد مواعيد مباريات الأدوار التالية للبطولة في وقت لاحق.

يأتي ذلك لإتاحة الفرصة أمام رابطة أندية القسم الأول لبدء المسابقة يومي 25 و26 أكتوبر، لإقامة ثلاث جولات من مسابقة الدوري حتى 5 نوفمبر المقبل بما ينعكس إيجابا على جميع اللاعبين وأيضا إتاحة الفرصة أمام المدير الفني للمنتخب الوطني لاتساع قاعدة اختيار اللاعبين الذين سيتم ضمهم إلى المنتخب الوطني.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس جامعة طنطا والأنبا بولا يكشفان تفاصيل مشروع عالمي يخدم كل المصريين

رئيس جامعة طنطا والأنبا بولا يكشفان تفاصيل مشروع عالمي يخدم كل المصريين

رئيس جامعة طنطا: دعم قيم المواطنة والمساواة وتعاون وثيق مع الكنيسة المصرية

رئيس جامعة طنطا: دعم قيم المواطنة والمساواة وتعاون وثيق مع الكنيسة المصرية

الرئيس المصري يجري محادثات مع مستشار الأمن القومي الأمريكي

الرئيس المصري يجري محادثات مع مستشار الأمن القومي الأمريكي

"وابور الإنجليز" بدمنهور أقدم محالج القطن فى مصر

"وابور الإنجليز" بدمنهور أقدم محالج القطن فى مصر