"العثيمين": إسهامات كبيرة للمملكة في دعم قضايا العالم الإسلامي

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نوّه بالمكانة الدينية والسياسية والاقتصادية التي تتمتع بها السعودية

ثمّن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين الدعم الذي تقدمه حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رئيس القمة الإسلامية، وسمو ولي عهده للمنظمة، وما تقدمه من دعم سخي لجميع برامج وأنشطة المنظمة، فضلاً عن التسهيلات التي تيسرها من أجل مساعدة المنظمة على الاضطلاع بمسؤولياتها بالصورة الكاملة.

ونوه بمناسبة حلول اليوم الوطني الـ 91 للمملكة، بالإسهامات الكبيرة التي قدمتها المملكة، دولة مقر المنظمة، في العمل الإسلامي المشترك ودعم قضايا الأمة الإسلامية، لافتًا إلى المكانة الدينية والسياسية والاقتصادية التي تتمتع بها المملكة والتي تمكنها من أخذ مكانها الريادي، والذي لطالما عبرت عنه بالوقوف لنصرة قضايا المسلمين والدفاع عنهم في كل المحافل وتقديم الرعاية لهم.