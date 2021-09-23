"أبوثنين": بلادنا اليوم تنافس الكثير من الدول المتقدمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

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هنّأ القيادة والشعب السعودي بالذكرى الـ91 لليوم الوطني

رفع نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بمناسبة اليوم الوطني الـ91.

وقال د. "أبوثنين" في كلمته بهذه المناسبة: "في هذه المناسبة الغالية على قلوبنا نشعر بالسعادة الكبيرة والفخر في الذكرى الـ91 لتوحيد بلادنا الغالية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن (رحمه الله)، وما تحقق في هذه الملحمة الوطنية من توحيد لأرجاء الوطن على خارطة واحدة شعارها الوطنية والولاء لهذا الوطن وقيادته وتحت راية التوحيد مستذكرين مسيرة أبنائه الملوك (غفر الله لهم) الذين واصلوا مسيرة التنمية والعطاء فيما مضى من السنين، وصولاً لعهد الخير والازدهار.

وأضاف د. "أبوثنين" قائلًا: "إن بلادنا اليوم تنافس الكثير من الدول المتقدمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والاهتمام بالإنسان الذي يعيش على أرضها الطاهرة، فأشادت بالخطط والجهود التنموية للإنسان والمجتمع المنظمات الدولية المختلفة، بالإضافة إلى ما تضطلع به من جهود ودور ريادي في حفظ الأمن والسلم الدوليين، ونشرها التسامح وقيم التعايش بين دول العالم ونبذ التطرف".

واستذكر د. "أبوثنين" النجاحات الباهرة التي حققتها السياسة العامة السعودية في التصدي لجائحة كورونا، ومسارعتها لاتخاذ اللازم من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والعلاجية لحماية صحة الإنسان المواطن والمقيم على حد سواء، ومبادراتها التي اتخذتها لحفظ مكتسبات سوق العمل وحماية الوظائف ودعم القطاع الخاص لمواجهة التداعيات السلبية لانتشار الجائحة، مما أثمر عن توازن اقتصادي على الرغم من تأثر كبرى اقتصادات العالم بهذا الوباء، وهو ما يدلل على حسن القيادة والتكامل الفَّعال بين الأجهزة الحكومية للتعامل مع الأزمات، والبنية التحتية التشريعية والتنظيمية والتقنية المتينة لهذا البلد الذي تجاوز تحديات الجائحة.