«قومي حقوق الإنسان» يعلن يرفع قدرات العاملين لتقديم المساعدة القانونية

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أعلن المجلس القومى لحقوق الإنسان عن مواصلة استمرار برنامجه التدريبي الثاني لبناء قدرات العاملين بالمجلس وفروعه بالمحافظات حول تقديم المساعده القانونية.

ويركز البرنامج على أساسيات حقوق الإنسان والشكاوى واختصاصات المجلس في الادعاء مع الشاكيين ومهارات أعداد المذكرات القانونية وكذلك دراسة وتحليل الأحكام القضائية ذات الصلة، وضمانات المحاكمه العادلة والمنصفة.

ويستمر التدريب على مدار ٥ أيام، بمشاركة 30 متدربا من المجلس وفروعه بالمحافظات «القليوبية، بورسعيد، بني سويف، سوهاج، الغربيه» إضافة إلى باحثين مكتب الشكاوى ووحدة متحدى الإعاقة بالمجلس.