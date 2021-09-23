أخبار عاجلة

طراد "فارياغ" وغواصة "أومسك" النووية يغرقان سفينة في المحيط الهادي بصواريخ مجنحة -
رئيس «الإسكندرية السينمائي» يفتح النار: «الجونة بيدفع ملايين لشراء أفلام وإحنا ولا مليم» -
صفية العمرى تكشف حقيقة اعتزالها الفن -
أهلي 2006 يجرب لاعبيه أمام المقاصة وديًا -
الحبس والغرامة عقوبة من يسمح لطفل بقيادة أي مركبة -
«Dogs» على مسرح السلام بالمجان ضمن فعاليات «القومي للمسرح» غدًا -
«قدر الله وماشاء فعل»..كريم أبو زيد يتعرض لحادث سير -
ابحث عن طارق الشناوي.. رئيس «الإسكندرية السينمائي» يكشف سر إلغاء هذه المسابقة -
«الفارس» معرض فنى تشكيلي لفرسان القوات المسلحة في ذكرى أكتوبر -
«الأقصر» تتزين لاستقبال الموسم السياحي الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ماجدة الرومي تكشف تفاصيل أزمتها الصحية : «مكلتش لحوالي 32 ساعة لأظهر دون كرش»

Print
ماجدة الرومي تكشف تفاصيل أزمتها الصحية : «مكلتش لحوالي 32 ساعة لأظهر دون كرش» ماجدة الرومي تكشف تفاصيل أزمتها الصحية : «مكلتش لحوالي 32 ساعة لأظهر دون كرش»

لاقتراحات اماكن الخروج

كشفت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، تفاصيل الأزمة الصحية التي تعرضت لها، مساء أمس الأربعاء، خلال حفلها ضمن مهرجان جرش للثقافة والفنون بالأردن.

وقالت ماجدة الرومي، في تصريحات لقناة «الشرق للأخبار» ، إنها فقدت توازنها للحظات على المسرح، نافية ما تردد على مدار الساعات القليلة الماضية، بشأن فقدانها الوعي، مؤكدة أن هذا الكلام عارٍ تماماً عن الصحة.

وأرجعت «الرومي» أسباب الأزمة الصحية وشعورها بهبوط، إلى عدم تناولها أي وجبة غذائية كاملة قبل حوالى 32 ساعة من موعد الحفل، قائلة: «أصرّيت على ارتداء فستاني الأسود الذي رأيتموني فيه وكان ضيّقاً جداً، فقررت عدم تناول الوجبات الغذائية واكتفيت ببعض الفاكهة وقطعة من البسكويت من الساعة الرابعة بعد ظهر الثلاثاء حتى موعد الحفل».

وأضافت أنّ «الطقس حاراً جداً والإضاءة قوية وأنا متحمّسة كثيراً ومن دون أكل، كل هذه العناصر مجتمعة جعلتني أشعر بعدم التوازن»، متابعة أنّ «كل ذلك حدث لأظهر دون كرش أو بطن، لكنني أعترف أنها غلطة ولن أكررها أبداً».

وتابعت ماجدة الرومي، «يبدو أنني أصبت بهبوط في الضغط جراء ذلك، وعندما أعطوني كوباً من المياه والسكر ارتحت وعدت فوراً إلى المسرح وكانت ليلة تاريخية غنيت فيها 25 أغنية منها».

وأشارت «الرومي» إلى أنها كادت تدمع عندما عادت إلى المسرح بعد دقائق ورأت الجمهور الكبير يقف مصفقاً بحرارة وفرِحاً لعودتها، مؤكدة «هذه المحبة هي كنزي الحقيقي الذي أكبر فيه».

وذكرت ماجدة الرومي أنها «المرة الأولى التي تصاب بهذه الحالة، وهي اليوم بصحة جيّدة جداً ولا تعاني من أي أمراض في حياتها وتمارس الرياضة وتعتمد نظاماً غذائياً صحياً ككل الناس».

وتعرضت الفنانة ماجدة الرومي لفقدان توزانها والإحساس بالدوار خلال إحياءها حفل افتتاح مهرجان جرش للثقافة والفنون بالأردن أمس ، حيث تم تكريمها من وزير الثقافة بالأردن.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السعودية تطلق "منصة مجموعة العشرين للمياه"

السعودية تطلق "منصة مجموعة العشرين للمياه"

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11383.65 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11383.65 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11383.65 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11383.65 نقطة

مصفاة أرامكو السعودية بينبع تنال الفئة الماسية لجائزة الشيخ خليفة للتميز

مصفاة أرامكو السعودية بينبع تنال الفئة الماسية لجائزة الشيخ خليفة للتميز