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: أبطال البارالمبيين أثبتوا أن الإرادة والعزيمة الصلبة قادرة على قهر الصعاب

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السيسي: أبطال مصر البارالمبيين أثبتوا أن الإرادة والعزيمة الصلبة قادرة على قهر الصعاب : أبطال البارالمبيين أثبتوا أن الإرادة والعزيمة الصلبة قادرة على قهر الصعاب

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استقبل الرئيس عبدالفتاح ، الخميس، اللاعبين واللاعبات والأطقم التدريبية المتوجة بميداليات خلال دورة الألعاب البارالمبية الأخيرة في طوكيو 2020، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وحياة محمد خطاب، رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس قام بمنح وسام الرياضة من الطبقة الثانية لكلٍ من لاعب التايكوندو محمد الزيات والمدير الفني محمود عبدالجواد والمدرب هاني على، ولاعبي رفع الأثقال شريف عثمان ومحمود محمد ورحاب أحمد وفاطمة عمر، وكذلك رئيس الجهاز الفني لرفع الأثقال محمود نبيل والمدير الفني للسيدات شعبان يحيى والمدير الفني للرجال عماد الدين بهجت ومدرب السيدات شريف حسين ومدرب الرجال عبدالمنعم صلاح.

كما منح الرئيس السيسي وسام الرياضة من الطبقة الثالثة للاعبَي رفع الأثقال محمد صبحي وهاني محسن.

وأشاد الرئيس بما حققه الأبطال الرياضيون وأجهزتهم الفنية من إنجازات ساهمت في رفع اسم عالياً وتعزيز مكانتها في المحافل الرياضية العالمية، مؤكداً أنهم كانوا على قدر عالٍ من المسؤولية الوطنية، ونالوا احترام وتقدير الشعب المصري بأكمله وقدموا القدوة والمثل الأعلى للشباب في بلوغ طموحاته.

وأكد الرئيس أن أبطال مصر البارالمبيين أثبتوا أن الإرادة القوية والعزيمة الصلبة قادرة على قهر الصعاب لتحقيق الإنجاز وبلوغ الأهداف المنشودة، موجهًا بتكثيف الدعم الموجه لكل الأبطال المصريين استعدادًا لدورة الألعاب البارالمبية القادمة في 2024، سعيًا نحو تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية التي تُساهم في حصول مصر على المكانة التي تستحقها إقليميًا ودوليًا.

من جانبهم، أعرب الأبطال الرياضيون عن خالص الشكر والامتنان للرئيس على تكريمهم، مؤكدين ما يمثله ذلك من دفعة قوية لهم من أجل تقديم المزيد في مجال الرياضة وخدمة الوطن، مشيدين بالاهتمام المتواصل من الرئيس بتذليل جميع العراقيل أمام مواصلة الأبطال الرياضيين المصريين في الألعاب البارالمبية لتحقيق الإنجازات في مسيرتهم الرياضية.

المصرى اليوم

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