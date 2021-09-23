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«أبو» يطرح «آن الآوان» بالفصحى والعامية ()

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«أبو» يطرح «آن الآوان» بالفصحى والعامية (فيديو) «أبو» يطرح «آن الآوان» بالفصحى والعامية ()

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طرح المطرب «أبو» على يوتيوب وعلى التطبيقات الموسيقية المختلفة ومحطات الراديو، أحدث أعماله الغنائية و، تحمل إسم «آن الأوان»- Lyrics Video- وهى عنوان ألبومه الجديد، الذي ستطرح أغنياته ضمن خطة جديدة تتمثل في طرح أغنية كل فترة.
وقال في تصريحات له: أغنية «آن الأوان» أغنية بسيطة ومرحة مزجت بين مفردات العربية الفصحى والعامية في رسالة تعبر عن الحيرة من تصرفات محبوب.. الأغنية كلمات كلمات كوثر حجازي ألحان وتوزيع مينو ،.. وتقول كلماتها:..
في هواه صبرت صبرا ً قد عانيت وذُقت حباً
جيت اقوله تمادي بُعدا ً كل حاجه واخدها افش
كيف لي واحتار دليلي كتر عنده هد حيلي
وفي بعاده اه يا ويلي كل فكري بيبقي وش
في هواه صبرت صبراً ذقت كاس المر طوعاً
رغم اني بحبه جدا ً إلا ان حبه هش
حاسس اني في مالطه بادن اجي احايله يصد صدا ً
الف مرة جرحني عمداً واما احايله ميتحايلش

المصرى اليوم

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