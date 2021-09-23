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وائل جمعة يكشف انطباع كيروش عن مباراة السوبر

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وائل جمعة يكشف انطباع كيروش عن مباراة السوبر وائل جمعة يكشف انطباع كيروش عن مباراة السوبر

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كشف وائل جمعة، مدير الوطني الأول، عن انطباع البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب، من الأداء الذي ظهر عليه لاعبي الأهلي وطلائع الجيش، في بطولة السوبر المصري.

وقال وائل جمعة، في تصربيحات إذاعية: «الأداء الذي ظهر عليه لاعبي الأهلي وطلائع الجيش، في مباراة السوبر كان متوقعًا، خاصة أن الفريقان عائدان من فترة الراحة»، مضيفًا: «المدرب البرتغالي كان يعلم أن اللاعبين غير جاهزين من الناحية في الفنية، ونقلنا له الصورة كاملة».

وأوضح: «المدرب البرتغالي لن يستطيع متابعة لاعبي ، لعدم ارتباطهم بأي مباراة قبل مباراتي ليبيا، لذلك الاختيارات لن تخرج عن المعسكر الأخير الخاص بمباراتي أنجولا والجابون»، مضيفًا: «سنقوم أيضًا بمتابعة مباراتي سموحة ضد بيراميدز، والأهلي ضد إنبي في كأس ، لاختيار منهم أفضل العناصر».

وأشار: «منتخب مصر يمتلك مديرا فنيا عالميا ولديه خبرات كبيرة، حيث سبق له قيادة 5 منتخبات سابقة في تصفيات ويعلم كيف تدار الأمور»، مضفيًا: «كيروش، منح الجميع داخل الجهاز الفني صلاحيات كبيرة، وذلك من أجل التحضير للفترة الحالية».

المصرى اليوم

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