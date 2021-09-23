أخبار عاجلة

من يكسر احتكار الأهلي والهلال.. في دوري ممتاز الطائرة -
السعودية تطلق "منصة مجموعة العشرين للمياه" -
بمشاركة 105 رياضيين.. انطلاق بطولة التايكوندو بجامعة المؤسس غدًا -
خلال أغسطس الماضي.. التمويل العقاري السكني ينمو 24% -
إدانة فلسطينية لاعتداءات المستوطنين -
أبو الغيط يشيد بالدور الإماراتي الرائد في مجال الاقتصاد الرقمي -
المرسي وعبدالغفار يشهدان حفل تخرج دفعة جديدة من كلية الإدارة بالأكاديمية العربية -
علماء يرجحون وصول عمر «واحد من الناس» إلى 130 عاما القرن الحالي -
«عزيزتي سافو».. رواية جديدة عن هيئة الكتاب -
بموسيقى «اللي بالي بالك» ..وحيد ممدوح يبهج جمهور الأوبرا في حفل كامل العدد (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الجاسر" يهنئ القيادة بذكرى اليوم الوطني السعودي الـ 91

Print
"الجاسر" يهنئ القيادة بذكرى اليوم الوطني السعودي الـ 91 "الجاسر" يهنئ القيادة بذكرى اليوم الوطني السعودي الـ 91
‬مسيرة طويلة جسدت صورًا رائعة للقيم الوطنية وتلاحم القيادة مع الشعب

رفع مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة المهندس محمد بن ناصر الجاسر تهنئته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بمناسبة حلول ذكرى اليوم الوطني الـ (91) للمملكة العربية .

وقال المهندس الجاسر في هذه المناسبة: "نحتفل اليوم في بلادنا بهذه الذكرى الغالية، وقلوبنا مفعمة بمشاعر الزهو والفخر بما تحقق تاريخياً من توحيد بلادنا على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن (طيب الله ثراه)، وما واصله من بعده ملوك المملكة رحمهم الله جميعًا، ووصولًا إلى عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، فهذه المسيرة الطويلة في التنمية والبناء والتقدم الحضاري جسدت صورًا رائعة للقيم الوطنية وتلاحم القيادة مع الشعب".
واختتم م. الجاسر كلمته قائلًا: "أدعو الله أن يحفظ ولاة أمرنا، وأن يديم عز هذا الوطن، وأن يزيده رفعة وأمنًا ورخاء واستقرارًا".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تطلق "منصة مجموعة العشرين للمياه"

السعودية تطلق "منصة مجموعة العشرين للمياه"

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11383.65 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11383.65 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11383.65 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11383.65 نقطة

مصفاة أرامكو السعودية بينبع تنال الفئة الماسية لجائزة الشيخ خليفة للتميز

مصفاة أرامكو السعودية بينبع تنال الفئة الماسية لجائزة الشيخ خليفة للتميز