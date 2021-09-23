حملة موسعه لرفع الاشغالات بمدينة دسوق

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شنّت رئاسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، برئاسة المحاسب السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، حملة مُوسَّعة لرفع الإشغالات وإزالة كل أشكال وصور التعديات على الأرصفة ونهر الطريق العام.

واستهدفت إزالة التند والسقف الصاج والأسوار الحديدية أمام المحال ورفع الإشغالات والتعديات امام المحال بجميع أنواعها بشارع الشركات والشوارع الفرعية بمساكن بنك الإسكان، والتأكيد على تنفيذ إزالة التعديات على حرم الطريق والأرصفة، وذلك لتحقيق وعودة الانضباط إلى الشارع، وتأتي دعمًا لجهود الدولة في تحقيق الانضباط على مستوى المدينة، من خلال تفعيل لائحة الانضباط والهدوء والاستقرار فى الشارع، كما تهدف إلى تحقيق الانضباط العام، وأكد رئيس مدينة دسوق أن الحملات مستمرة على أوقات متفرقة من اليوم.

دسوق

دسوق

دسوق

دسوق