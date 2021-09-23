ضبط مصنع جبنه بدون ترخيص ونصف طن ملح مجهول المصدر في المنيا

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ضبط فريق الرقابة التموينية بالتنسيق مع مباحث التموين في المنيا، مصنع جبنه، بدون ترخيص، وسيارة محملة بحلوي بدون فواتير، ونصف طن ملح مجهول المصدر .

تلقي اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تقريرا من الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، بضبط مصنع جبنه، بدون ترخيص، والتحفظ على 175 كيلوجرام جبنه، وسيارة محملة بحلوي بدون فواتير، ونصف طن ملح مجهول المصدر.

كما تم ضبط 30 مخالفة مخابز خلال جولة رقابية موسعة بمراكز المحافظة .

تم التحفظ على المضبوطات وتحررت محاضر بالمخالفات تحت تصرف النيابة العامة ..