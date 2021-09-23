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الإمارات تكشف موقفها من استضافة مونديال الأندية

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الإمارات تكشف موقفها من استضافة مونديال الأندية الإمارات تكشف موقفها من استضافة مونديال الأندية

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أكد راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، حرص بلاده على استضافة الأحداث الكبرى، في ظل امتلاكها لإمكانيات تؤهلها لذلك.

وكشف النعيمي في تصريحات نشرتها صحيفة «البيان» الإماراتية، اليوم الخميس، عن وجود محادثات وتنسيق بين اتحاد الكرة في بلاده ومجلس أبوظبي الرياضي والاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بخصوص استضافة النسخة المقبلة من بطولة للأندية، بعد اعتذار اليابان.

وأضاف أنه حتى الآن لم يصدر أي قرار نهائي في الأمر، لكنه أكد حرص بلاده على استضافة الأحداث الكبرى.

وأشاد رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم باستضافة بلاده للنسخة العاشرة من بطولة غرب آسيا والتي ستقام عام 2023، مشيرا إلى قدرة الإمارات على تقديم نسخة مميزة من البطولة.

واختتم تصريحاته قائلا إن الإمارات تحاول الارتقاء بمثل تلك البطولات والنهوض بمستوياتها مع تعزيز التعاون وتبادل الخبرات.

المصرى اليوم

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