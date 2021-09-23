أخبار عاجلة

من يكسر احتكار الأهلي والهلال.. في دوري ممتاز الطائرة -
السعودية تطلق "منصة مجموعة العشرين للمياه" -
بمشاركة 105 رياضيين.. انطلاق بطولة التايكوندو بجامعة المؤسس غدًا -
خلال أغسطس الماضي.. التمويل العقاري السكني ينمو 24% -
إدانة فلسطينية لاعتداءات المستوطنين -
أبو الغيط يشيد بالدور الإماراتي الرائد في مجال الاقتصاد الرقمي -
المرسي وعبدالغفار يشهدان حفل تخرج دفعة جديدة من كلية الإدارة بالأكاديمية العربية -
علماء يرجحون وصول عمر «واحد من الناس» إلى 130 عاما القرن الحالي -
«عزيزتي سافو».. رواية جديدة عن هيئة الكتاب -
بموسيقى «اللي بالي بالك» ..وحيد ممدوح يبهج جمهور الأوبرا في حفل كامل العدد (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بعد التتويج بالسوبر.. عبدالحميد بسيوني يفاجئ طلائع الجيش بهذا الطلب

Print
بعد التتويج بالسوبر.. عبدالحميد بسيوني يفاجئ طلائع الجيش بهذا الطلب بعد التتويج بالسوبر.. عبدالحميد بسيوني يفاجئ طلائع الجيش بهذا الطلب

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

طلب عبدالحميد بسيوني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، من مسؤولي ناديه، عدم رحيل اللاعبين الأساسيين عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلمت «المصري اليوم» أن عبدالحميد بسيوني، طلب من إدارة نادي عدم رحيل أي لاعب من القوام الأساسي للفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري، على رأسهم الحارس محمد بسام ولاعب الوسط مهند لاشين، وذلك بعد العروض المغرية التي تلقاها الثنائي من أندية الدوري الممتاز على رأسها من الأهلي والزمالك وبيراميدز، في الفترة الأخيرة.

وتمسك بسيوني، باستمرار القوام الأساسي للفريق في الموسم المقبل، خاصة بعدما نجح في التتويج ببطولة السوبر المحلي على حساب النادي الأهلي بعد تغلبه عليه بنتيجة 3 – 2 بركلات الجزاء الترجيحية.

كما طلب بسيوني، أن يتم تدعيم الفريق بعدد من الصفقات المميزة، في الميركاتو الصيفي خاصة في مركز خط الهجوم، حتى يستطيع الفريق المنافسة على البطولات في الموسم المقبل.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس «الإسكندرية السينمائي» يفتح النار: «الجونة بيدفع ملايين لشراء أفلام وإحنا ولا مليم»

رئيس «الإسكندرية السينمائي» يفتح النار: «الجونة بيدفع ملايين لشراء أفلام وإحنا ولا مليم»

صفية العمرى تكشف حقيقة اعتزالها الفن

صفية العمرى تكشف حقيقة اعتزالها الفن

أهلي 2006 يجرب لاعبيه أمام المقاصة وديًا

أهلي 2006 يجرب لاعبيه أمام المقاصة وديًا

الحبس والغرامة عقوبة من يسمح لطفل بقيادة أي مركبة

الحبس والغرامة عقوبة من يسمح لطفل بقيادة أي مركبة