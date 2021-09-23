بعد التتويج بالسوبر.. عبدالحميد بسيوني يفاجئ طلائع الجيش بهذا الطلب

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طلب عبدالحميد بسيوني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، من مسؤولي ناديه، عدم رحيل اللاعبين الأساسيين عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلمت «المصري اليوم» أن عبدالحميد بسيوني، طلب من إدارة نادي عدم رحيل أي لاعب من القوام الأساسي للفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري، على رأسهم الحارس محمد بسام ولاعب الوسط مهند لاشين، وذلك بعد العروض المغرية التي تلقاها الثنائي من أندية الدوري الممتاز على رأسها من الأهلي والزمالك وبيراميدز، في الفترة الأخيرة.

وتمسك بسيوني، باستمرار القوام الأساسي للفريق في الموسم المقبل، خاصة بعدما نجح في التتويج ببطولة السوبر المحلي على حساب النادي الأهلي بعد تغلبه عليه بنتيجة 3 – 2 بركلات الجزاء الترجيحية.

كما طلب بسيوني، أن يتم تدعيم الفريق بعدد من الصفقات المميزة، في الميركاتو الصيفي خاصة في مركز خط الهجوم، حتى يستطيع الفريق المنافسة على البطولات في الموسم المقبل.