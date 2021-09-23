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السكرتير العام المساعد قنا تفتتح معرضًا للمنتجات اليدوية بنادي قنا الرياضي

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السكرتير العام المساعد قنا تفتتح معرضًا للمنتجات اليدوية بنادي قنا الرياضي السكرتير العام المساعد قنا تفتتح معرضًا للمنتجات اليدوية بنادي قنا الرياضي

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افتتحت المهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، الخميس، معرض المنتجات اليدوية والمصنعة بقاعة نادي قنا الرياضي، والذي تنظمه (رابطة سيدات من أجل قنا)، وذلك بحضور سلوى طه، مسؤول تنظيم المعرض.

وأوضحت السكرتير العام المساعد للمحافظة، أن المعرض يستمر لمدة 3 أيام بدءًا من اليوم وحتى يوم السبت الموافق 25 سبتمبر الجاري حتى الساعة 11 مساءً، مشيرةً إلى أن المعرض يضم مشغولات يدوية عبارة عن (مفروشات، اكسسوارات، وشنط سيدات) ومنتجات مصنعة تشمل (أدوات منزلية، أدوات تجميل، ملابس أطفال، مفروشات) بسعر المصنع، ويشارك به 11 سيدة من رائدات الأعمال بقنا.

افتتاح معرض المنتجات اليدوية بقنا

وأشادت «إبراهيم» بمثل هذه المبادرات النسائية التي تستهدف تنظيم معارض لمنتجات أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر حتى يتسنى لهم تسويق منتجاتهم بما يوفر مزيد من الدخل والمورد الاقتصادي لهم وكذا إتاحة الفرصة لدى أبناء الأسرة المصرية في الحصول على منتجاتهم المختلفة بأسعار ميسرة، كما أثنت السكرتير العام المساعد على جودة المنتجات مقدمةً شكرها للقائمين على تنظيم المعرض.

افتتاح معرض المنتجات اليدوية بقنا

وعلى هامش افتتاح المعرض، شاركت سكرتير عام المحافظة في مبادرة «هنفرحهم» التي تنظمها احدى الناشطات الإجتماعيات لمجموعة من الأطفال الأيتام وذوى الهمم بهدف إدخال البهجة والسرور على قلوبهم، حيث تشمل المبادرة تنظيم رحلة للأطفال بنادي قنا الرياضي لممارسة بعض الألعاب ثم اصطحابهم في رحلة نيلية، مثنية على جهود المسؤولين عن المبادرة، مؤكدةً لهم أن المحافظة على كل الاستعداد لتقديم كل الدعم لمثل هذه المبادرات التي تستهدف ذوى الهمم والأيتام.

افتتاح معرض المنتجات اليدوية بقنا
افتتاح معرض المنتجات اليدوية بقنا

المصرى اليوم

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