حملات تموينيه موسعه في حملة بكفر الشيخ

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واصلت مديرية التموين بمحافظة كفر الشيخ، حملاتها التموينية، لمواجهة التجار المخالفين وتشديد الرقابة على الأسواق وضبط المتلاعبين بالدعم في المخابز البلدية بمراكز ومدن المحافظة.

وكان المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، تلقى تقريرا بنتائج جهود الحملة التي استمرت لمدة أسبوع، بمشاركة رضا داود، وحمدي النوساني، المفتشان بالرقاية التموينية، التي أسفرت عن تحرير 17 محضر ومخالفة تموينية متنوعة، منها ضبط 4 مخابز لتجميعهم 91 شيكارة زنة الشيكارة الواحدة 50 كجم دقيق بلدي مدعم بطرق غير مشروعة للتربح منها، وتلاعبهم في وزن الرغيف بمقدار 17 إلى 27 جرام.

كما ضبطت الحملة 4 مخابز للتصرف في إجمالى 37 شيكارة دقيق بلدى مدعم، وبيعها بالسوق السوداء، محققين أرباح غير مشروعة من وراء البيع، بجانب ضبط 34 شيكارة دقيق بلدي مدعم بأحد السيارات قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء، بالإضافة إلى ضبط 6 مخابز لانتاجهم خبز ناقص الوزن بأوزان مختلفة تتراوح بين 12 إلى 25 جراما في الرغيف الواحد.

وتمكنت الحملة من ضبط مصنع حلويات، بداخله طن سوداني مقشر، مجهول المصدر وغير مصحوب بالفواتير الدالة على مصدره، و1450 كجم منظفات صناعية وكلور، معبأة في عبوات بدون تاريخ إنتاج أو صلاحية، فضلا عن عدم وجود أي مستندات تدل على مصدرها.

وجري تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين لكل واقعة على حدة، وعرضها على النيابة العامة لإجراء التحقيق .