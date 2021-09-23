أخبار عاجلة

من يكسر احتكار الأهلي والهلال.. في دوري ممتاز الطائرة -
السعودية تطلق "منصة مجموعة العشرين للمياه" -
بمشاركة 105 رياضيين.. انطلاق بطولة التايكوندو بجامعة المؤسس غدًا -
خلال أغسطس الماضي.. التمويل العقاري السكني ينمو 24% -
إدانة فلسطينية لاعتداءات المستوطنين -
أبو الغيط يشيد بالدور الإماراتي الرائد في مجال الاقتصاد الرقمي -
المرسي وعبدالغفار يشهدان حفل تخرج دفعة جديدة من كلية الإدارة بالأكاديمية العربية -
علماء يرجحون وصول عمر «واحد من الناس» إلى 130 عاما القرن الحالي -
«عزيزتي سافو».. رواية جديدة عن هيئة الكتاب -
بموسيقى «اللي بالي بالك» ..وحيد ممدوح يبهج جمهور الأوبرا في حفل كامل العدد (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

حملات تموينيه موسعه في حملة بكفر الشيخ

Print
حملات تموينيه موسعه في حملة بكفر الشيخ حملات تموينيه موسعه في حملة بكفر الشيخ

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مديرية بمحافظة كفر الشيخ، حملاتها التموينية، لمواجهة التجار المخالفين وتشديد الرقابة على الأسواق وضبط المتلاعبين بالدعم في المخابز البلدية بمراكز ومدن المحافظة.

وكان المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، تلقى تقريرا بنتائج جهود الحملة التي استمرت لمدة أسبوع، بمشاركة رضا داود، وحمدي النوساني، المفتشان بالرقاية التموينية، التي أسفرت عن تحرير 17 محضر ومخالفة تموينية متنوعة، منها ضبط 4 مخابز لتجميعهم 91 شيكارة زنة الشيكارة الواحدة 50 كجم دقيق بلدي مدعم بطرق غير مشروعة للتربح منها، وتلاعبهم في وزن الرغيف بمقدار 17 إلى 27 جرام.

كما ضبطت الحملة 4 مخابز للتصرف في إجمالى 37 شيكارة دقيق بلدى مدعم، وبيعها بالسوق السوداء، محققين أرباح غير مشروعة من وراء البيع، بجانب ضبط 34 شيكارة دقيق بلدي مدعم بأحد السيارات قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء، بالإضافة إلى ضبط 6 مخابز لانتاجهم خبز ناقص الوزن بأوزان مختلفة تتراوح بين 12 إلى 25 جراما في الرغيف الواحد.

وتمكنت الحملة من ضبط مصنع حلويات، بداخله طن سوداني مقشر، مجهول المصدر وغير مصحوب بالفواتير الدالة على مصدره، و1450 كجم منظفات صناعية وكلور، معبأة في عبوات بدون تاريخ إنتاج أو صلاحية، فضلا عن عدم وجود أي مستندات تدل على مصدرها.

وجري تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين لكل واقعة على حدة، وعرضها على النيابة العامة لإجراء التحقيق .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بينها لحوم مجهولة المصدر ..«شرطة التموين»: ضبط 1582 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

بينها لحوم مجهولة المصدر ..«شرطة التموين»: ضبط 1582 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

عبد القادر مديرًا عامًا لمديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء

عبد القادر مديرًا عامًا لمديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء

«عمره ما كان مصدر قلق ومحدش استثمر فيه وخسر».. «التموين» تكشف تطورات أسعار الذهب

«عمره ما كان مصدر قلق ومحدش استثمر فيه وخسر».. «التموين» تكشف تطورات أسعار الذهب

"مصر للتميز الحكومي" تعقد ندوة لوزارة التموين والتجارة الداخلية

"مصر للتميز الحكومي" تعقد ندوة لوزارة التموين والتجارة الداخلية