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"خالد بن سلمان": اليوم الوطني يوم الفخر والاعتزاز بماضٍ عظيم وحاضر زاهر ومستقبل مشرق

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"خالد بن سلمان": اليوم الوطني يوم الفخر والاعتزاز بماضٍ عظيم وحاضر زاهر ومستقبل مشرق "خالد بن سلمان": اليوم الوطني يوم الفخر والاعتزاز بماضٍ عظيم وحاضر زاهر ومستقبل مشرق
إنه يوم البطولة المتوارثة والعزم المتجدد تضيئه سيرة الملك المؤسس عبدالعزيز ورجاله الأوفياء

قال نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، إن اليوم الوطني، يوم الفخر والاعتزاز بماضٍ عظيم وحاضر زاهر ومستقبل مشرق.
وأضاف نائب وزير الدفاع القول في حسابه الرسمي بـ"تويتر"، إنه يوم البطولة المتوارثة، والعزم المتجدد، يومٌ تضيئه سيرة الملك المؤسس عبدالعزيز ورجاله الأوفياء، وكل من دافع عن هذه الأرض بإخلاص.. حفظ الله قيادتنا وأدام على وطننا الأمن والاستقرار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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