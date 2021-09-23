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"الصحة" تُشدد على أهمية الجرعة الثانية من لقاح كورونا لمواجهة المتحوّرات

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"الصحة" تُشدد على أهمية الجرعة الثانية من لقاح كورونا لمواجهة المتحوّرات "الصحة" تُشدد على أهمية الجرعة الثانية من لقاح كورونا لمواجهة المتحوّرات
لرفع مستوى المناعة وتنشيطها بعد الجرعة الأولى

شدّدت الصحة على أهمية أخذ الجرعة الثانية والاستعجال بها كونها السبيل الوحيد بإذن الله لمواجهة المتحورات، ورفع مستوى المناعة وتنشيطها بعد الجرعة الأولى، مؤكدةً أهميتها لتحقيق المناعة المجتمعية.
وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (57) حالة مؤكدة وتعافي(72) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (2325) حالة منها (279) حالة حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ(546792) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (535783) حالة .

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (5) حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8684) حالة "يرحمهم الله جميعاً".
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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