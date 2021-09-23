فيديو نادر .. الملك سلمان يؤدي العرضة في تبوك قبل ٣٥ عامًا

نشره حساب إمارة منطقة تبوك.. والمناسبة تعود لعام 1408هـ
نشر حساب إمارة منطقة تبوك على موقع "تويتر "، مقطع فيديو نادرًا تم توثيقه قبل 35 عامًا.
وأظهر الفيديو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وهو يؤدي العرضة السعودية، أثناء زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود إلى مدينة تبوك في عام 1408هـ .
#فيديو 🎥#خادم_الحرمين_الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - يؤدي #العرضة_السعودية خلال حفل استقبال أهالي منطقة تبوك لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله - عام ١٤٠٨ هـ— إمارة منطقة تبوك (@TabukPrincipal) September 23, 2021
المصدر :أرشيف إمارة منطقة تبوك #أمير_تبوك#اليوم_الوطني91#هي_لنا_دار pic.twitter.com/fVmVjXa8r9