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نادر .. الملك سلمان يؤدي العرضة في تبوك قبل ٣٥ عامًا

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فيديو نادر .. الملك سلمان يؤدي العرضة في تبوك قبل ٣٥ عامًا نادر .. الملك سلمان يؤدي العرضة في تبوك قبل ٣٥ عامًا
نشره حساب إمارة منطقة تبوك.. والمناسبة تعود لعام 1408هـ

فيديو نادر .. الملك سلمان يؤدي العرضة في تبوك قبل ٣٥ عامًا

نشر حساب إمارة منطقة تبوك على موقع "تويتر "، مقطع نادرًا تم توثيقه قبل 35 عامًا.

وأظهر الفيديو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وهو يؤدي العرضة ، أثناء زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود إلى مدينة تبوك ‏في عام 1408هـ .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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