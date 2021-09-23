بوش الإبن يتعرض لهجوم جديد بسبب «كذبه» بشأن حرب العراق

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تعرض الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش، إلى هجوم جديد بسبب حرب العراق، وسط مطالبات للاعتذار عما وصف بـ «الأكاذيب»، التي تم ترويجها لتبرير الحرب، حسب وكالة «سبوتنيك».

ويظهر مقطع فيديو لحظة تعرض بوش الابن، لهجوم لفظي من جندي أمريكي سابق، خلال إلقاء الرئيس الأسبق لخطاب عن فترته الرئاسية، في أحد المؤتمرات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وواجه الجندي الأمريكي السابق مايك رايزنر، بوش الابن، بمطالبته بالاعتذار عما وصفه بـ «المبررات الكاذبة»، التي استخدمها لبدء حرب العراق.

ووجّه وايزنر حديثه للرئيس الأسبق: «متى ستعتذر عن مقتل ملايين العراقيين لا لشيء إلا لأنك كنت تكذب؟».

وشن الجندي الأمريكي السابق سلسلة من الانتقادات لبوش الابن، اتهمه فيها بالكذب في الكثير من الأشياء، وقال:

-متى ستقدم على الاعتذار عن حرب العراق؟

-متى ستعتذر عن موت ملايين العراقيين؟

-كنت تكذب بشأن وجود أسلحة دمار شامل في العراق.

-لقد كذبت بشأن علاقة العراق بهجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001.

-كنت كاذبا عندما زعمت أن العراق يمثل تهديدا لنا.

وانتقد الجندي الأمريكي السابق الرئيس الأسبق جورج بوش الابن، مؤكدا أن بوش أرسله إلى العراق عام 2003، مضيفا: «رأيت مقتل أصدقائي بسببك أنت».

وتابع: «أنت قتلت الناس... أنت تكذب... أنت تحتاج إلى الاعتذار».

ويظهر الفيديو لحظة تدخل بعض الأشخاص لجعل الجندي السابق يتوقف عن مهاجمة بوش الابن، لكنه لم يتوقف حتى تم إخراجه من القاعة.

يذكر أن الجيش الأمريكي قام بغزو العراق عام 2003 بقرار من الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الإبن، وكانت مزاعم امتلاك العراق أسلحة دمار شامل وأنه يمثل تهديدا عالميا، أبرز المبررات التي تم ترويجها لشن تلك الحرب، وهي المبررات التي كشفت العديد من التقارير العالمية أنها لم تكن صحيحة.