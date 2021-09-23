محافظ الجيزة يتابع ميدانيًا الموقف التنفيذي لمشروعات رصف وتطوير الطرق بكرداسة

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تواصل محافظة الجيزة أعمال تنفيذ خطط تطوير المحاور المرورية وفتح شرايين مرورية جديدة. وقام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم بإجراء متابعة ميدانية لمشروع توسعة وتطوير ورصف عدد من المحاور بمركز ومدينة كرداسة.

حيث تفقد طريق المنصورية بدءاً من منطقة كفر غطاطي حتى شارع سعد زغلول بطول ٤ كم بمركز ومدينة كرداسة والجاري تطويره ضمن أعمال الخطة الاستثمارية لمديرية الطرق للعام المالي ٢٠٢١ /٢٠٢٢.

ووجه بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال والمتابعة الدورية مع الشركة المنفذة للانتهاء من الأعمال خلال فترة وجيزة لما للمحور المروري من أهمية كبيرة.

وشدد على إزالة كافة التعديات على الطريق العام لتحقيق الاستغلال الأمثل لأعمال التطوير والرصف وتوسعة مسار الطريق.

ووجه مسؤولي شركة الكهرباء بالتنسيق مع مركز كرداسة وسرعة نقل كافة الكابلات وغرف الكهرباء المتعارضة مع مسار التطوير مع توفير أماكن بديلة لغرف الكهرباء لعدم التأثير على الخدمة المقدمة للمواطنين.

كما كلف بإجراء تنسيق عام للجزيرة الوسطى بطريق المنصورية بالتوازي مع أعمال التوسعة والتطوير مع إنشاء قواعد أعمدة الإنارة.

كما تفقد الطريق الأبيض والمقرر رصفه وتطويره بطول ٤ كم بدءا من طريق المريوطية نطاق مركز ومدينة كرداسة وحتى أرض اللواء بحي العجوزة حيث أكد المحافظ على ضرورة الالتزام بخط التنظيم لتحقيق الاستفادة من الطريق لما له من أهمية مرورية كبيرة.

وشدد المحافظ على رئيس مركز كرداسة ضرورة تكثيف حملات رفع الإشغالات بطول الطريق الأبيض وإزالة تعديات المنشآت التجارية والمحال.

وشملت جولة المحافظ تفقد مصرف اللبيني بنطاق كرداسة موجها بإزالة أي تعديات أو إشغالات بمحيطه والتنسيق مع مديرية الموارد المائية والري برفع أي مخلفات والتطهير الدوري للمصرف.