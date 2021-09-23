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قبل طرحها بالأسواق.. التحفظ على 5 أطنان مربى فاسدة داخل مصنع بالإسكندرية

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قبل طرحها بالأسواق.. التحفظ على 5 أطنان مربى فاسدة داخل مصنع بالإسكندرية قبل طرحها بالأسواق.. التحفظ على 5 أطنان مربى فاسدة داخل مصنع بالإسكندرية

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قررت نيابة مينا البصل بالإسكندرية، التحفظ على 5 طن مستلزمات مربى غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتشكل خطراً على صحة المواطنين، تم ضبطها داخل مصنع للمواد الغذائية.

تلقي اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مصنع لتصنيع وتعبئة المربى، كائن بدائرة قسم شرطة مينا البصل، لتصنيع المربى غير مطابقة للمواصفات القياسية، مُستخدماً مستلزمات إنتاج غير صالحة للاستهلاك الآدمى وطرح منتجاته للبيع بالأسواق لجمهور المستهلكين.

تم مداهمة المصنع والقي القبض علي المدير المسؤول وبتفتيشه عثر علي 5 طن من مستلزمات المربى، غير صالحة للاستهلاك الآدمى، قبل ترويجها بالاسواق تحرر المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

المصرى اليوم

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