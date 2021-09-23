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«شوكت وشطانوفي»..تفاصيل عرض «» غدا

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«شوكت وشطانوفي»..تفاصيل عرض «مسرح مصر» غدا «شوكت وشطانوفي»..تفاصيل عرض «» غدا

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تعرض قناة «MBC » ، غداً «الجمعة» في الثامنة مساءً أحدث عروض «»، حيث تعرض المسرحية الكوميدية «شوكت وشطانوفي».

وتدور أحداث مسرحية «شوكت وشطانوفي»، في أجواء كوميدية ساخرة داخل إحدي الفرق المسرحية التي تحدث مشاكل بين أعضائها مما يدفع مؤسس الفرقة للبحث عن وجوه جديدة للمشاركة في التمثيل مما يُفجر الكثير من المُفارقات الضاحكة.

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبدالباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم على ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن «ويزو«، ومحمد أسامة»أس أس«، وحمدي الميرغني، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد انور، وكريم عفيفي، وإسراء عبدالفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.

المصرى اليوم

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