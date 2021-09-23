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تستمر 4 أيام.. 80 ملاكماً يدشنون بطولة المملكة في الرياض

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تستمر 4 أيام.. 80 ملاكماً يدشنون بطولة المملكة في الرياض تستمر 4 أيام.. 80 ملاكماً يدشنون بطولة المملكة في الرياض
على صالة ملعب الأمير فيصل بن فهد

تستمر 4 أيام.. 80 ملاكماً يدشنون بطولة المملكة في الرياض

انطلقت، اليوم، بطولة المملكة للملاكمة للرجال للفئة العمرية من 19 إلى 40 عاماً على صالة ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، وتستمر لمدة 4 أيام.

ويشارك في البطولة 80 ملاكماً يمثلون 23 نادياً يتنافسون في عشرة أوزان هي أوزان 49 و52 و56 و60 و64 و69 و75 و81 و91 وفوق 91 كجم، حيث خاض الملاكمون اليوم الأول للبطولة عبر 40 مواجهة تأهيلية للأدوار المقبلة.

وتعد البطولة من البطولات المهمة التي يسعى من خلالها الجهاز الفني لأخضر الملاكمة لاستكشاف المواهب من الملاكمين؛ لضمهم لصفوف السعودي، وكذلك تحديد أبطال المملكة في اللعبة للموسم الرياضي 2021م.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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