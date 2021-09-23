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تعديلات جديدة في جائزة موناكو الكبرى.. تعرف عليها

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تعديلات جديدة في جائزة موناكو الكبرى.. تعرف عليها تعديلات جديدة في جائزة موناكو الكبرى.. تعرف عليها

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كشف ستيفانو دومينيكاليستيفانو دومينيكالي ستيفانو دومينيكاليس، رئيس بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، إلغاء يوم الراحة في جائزة موناكو الكبرى وإقامة التجارب الحرة يوم الجمعة مثل باقي السباقات.

وقال دومينيكالي في تصريحات لشبكة «سي إن إن»: «جائزة موناكو الكبرى ستتقلص إلى 3 أيام بدلا من 4، وستكون أيام الجمعة والسبت والأحد بدلا من الخميس والسبت والأحد، وهذا التغيير سيكون بداية من الموسم المقبل».

وكانت جائزة موناكو تقيم التجارب الحرة يوم الخميس مع منح راحة للفرق والضيوف البارزين يوم الجمعة، وتستفيد الإمارة من يوم الراحة لتعزيز الاقتصاد حيث تصل الفرق والضيوف مبكرا عن أي جائزة أخرى.

وأشار منظمو جائزة موناكو إلى أن شوارع المدينة ستشهد سباقات في فئات أخرى يوم الخميس.

وقال دومينيكالي إن فورمولا 1 ستعلن جدول البطولة لموسم 2022 بعد اجتماع المجلس العالمي لرياضة المحركات في باريس في 15 أكتوبر.

ولم يؤكد دومينيكالي التكهنات بشأن إقامة سباق في جنوب أفريقيا، حيث تسعى حلبة كيالامي للعودة إلى البطولة لأول مرة منذ 1993.

ويشهد الموسم الحالي النسخة الأولى لسباق في مع احتمال إقامة سباق في قطر في نهاية نوفمبر بعد إلغاء جائزة اليابان الكبرى.

المصرى اليوم

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