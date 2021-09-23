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رئيس هيئة الاستثمار يلتقي عددًا من المسؤولين الرومانيين لمناقشة سبل زيادة التعاون بين البلدين

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رئيس هيئة الاستثمار يلتقي عددًا من المسؤولين الرومانيين لمناقشة سبل زيادة التعاون بين البلدين رئيس هيئة الاستثمار يلتقي عددًا من المسؤولين الرومانيين لمناقشة سبل زيادة التعاون بين البلدين

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عقد المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعًا مع آينول ارسيني، محافظ ولاية نيمات الرومانية، ورئيس مجلس الأعمال المصري الروماني، ووفد من رجال الأعمال من رومانيا والسفارة الرومانية في القاهرة، وذلك لمناقشة سبل تفعيل وزيادة التعاون الاستثماري بين ورومانيا.

وأكد المستشار محمد عبدالوهاب سعي الهيئة العامة للاستثمار لفتح المزيد من آفاق التعاون مع الجانب الروماني؛ لجذب وتشجيع الاستثمارات الرومانية في العديد من القطاعات الحيوية، خاصة الصناعات البترولية، والبنية التحتية، والصناعات الخشبية، والغزل والنسيج، فضلاً عن استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بدولة رومانيا وعرضها على المستثمرين المصريين المهتمين بالنفاذ لأسواق شرق أوروبا.

وتضمن اللقاء استعراض الخدمات والمشروعات التي تقدمها بعض الشركات الرومانية المشاركة والتي تضمنت شركة COMES لصناعة المعدات الميكانيكية، وأوعية الضغط المستخدمة في الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، وشركة KÖBER للدهانات والمنتجات الزخرفية، وشركة RIFIL لصناعة الغزل وألياف النسيج، وشركتي MAVGO HOLDING وTRUST CCDP في مجال بناء الطرق والأعمال الانشائية ذات الصلة، وشركة NORD ARIN لتصنيع الأثاث.

من جانبه، أشاد آينول ارسيني، بمنظومة العمل داخل مركز خدمات المستثمرين التابع للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وما يتم تقديمه من خدمات مختلفة للمستثمرين.

وفي نهاية اللقاء، تم الاتفاق على عقد منتدى أعمال مع كبرى الشركات الرومانية المهتمة بالاستثمار في مصر؛ من أجل تعريفهم بالفرص الاستثمارية المتاحة، وما تشهده مصر مؤخراً من مناخ جاذب للاستثمار.

الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار يلتقي عدداً من المسئولين الرومانيين
الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار يلتقي عدداً من المسئولين الرومانيين

المصرى اليوم

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