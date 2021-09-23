الكاميرات كشفت الجريمة .. طالب جامعى يتحرش بطفلة 8 سنوات فى باب الشعرية

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ساعدت كاميرات المراقبة فى نجاح أجهزة الامن فى كشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام طالب جامعى ببالتحرش بطفلة 8 سنوات فى مدخل عقار فى باب الشعرية وضبط مرتكب الواقعة

تم تداوله منشورعلى إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تحت عنوان ( إحذروا من هذا الشخص وخلى بالكوا من بناتكوا ضرورى اللى يتعرف عليه يفيدنا بأى معلومة عنه) وتم حذفه فى وقت لاحق.

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى قيام الشخص المشار إليه بالمنشور بالتحرش بإحدى الفتيات داخل مدخل عقار فى باب الشعرية بالقاهرة ، وأمكن التوصل لوالد المجنى عليها ، وبسؤاله قرر بأنه بذات التاريخ ولدى عودة نجلته (طفلة ، سن 8 ) من الخارج ودخولها للعقار سكنها ، قام المشكو فى حقه بتتبعها والدخول خلفها والتحرش بها وأضاف بعدم قيامه بتحرير محضر بالواقعة.

بتكثيف التحريات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد المشكو فى حقه (طالب جامعى ، من دار السلام) أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة.