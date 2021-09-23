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شاهد.. قصة ولاء يرويها أبٌ لأبنائه في يوم الوطن٩١ بفيفاء

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شاهد.. قصة ولاء يرويها أبٌ لأبنائه في يوم الوطن٩١ بفيفاء شاهد.. قصة ولاء يرويها أبٌ لأبنائه في يوم الوطن٩١ بفيفاء
الأجيال تستذكر موقف شيخ الشمل في الوفاء بالعهد

شاهد.. قصة ولاء يرويها أبٌ لأبنائه في يوم الوطن٩١ بفيفاء

قدّم عدد من أبناء فيفاء عملاً مصورًا في اليوم الوطني ٩١، يحكي فيه أبٌ لأبنائه عما وصلت إليه بلادنا من تقدم ورخاء، وما نعيشه من أمن وأمن، وليعلمهم الوفاء وتجديد الولاء لولاة أمرهم، مستذكرًا قصة قديمة لشيخ شمل فيفاء، في مشهدٍ عنوانه "لن نرضى بغير حكم آل سعود".. ولن تلد "فيفاء" إلا أوفياء.

وعودة إلى تفاصيل القصة التي تناولها الفيديو؛ فقد كانت حينها جبال فيفاء الحدودية، تواجه عدة غزوات من اليمن، رغبة من حاكم اليمن في تغيير الموقف، وصرف ولاء فيفاء عن الملك عبدالعزيز، لكسب قوة رجال فيفاء ومستغلاً عدم الاستقرار في المنطقة.

لكن رجال فيفاء صمدوا واستبسلوا في التصدي لمقاومة تلك المحاولة، التي باءت أخيرًا بالفشل، ورفض شيخ الشمل حينها ما عرض عليه وقال مقولته الشهيرة: "البيعة لا تؤخذ ولا تعطى إلا بشروطها، وأنا في عنقي بيعة للملك عبدالعزيز، والله لو لم يبقَ من آل سعود إلا امرأة واحدة ما نقضنا عهدنا، ولا رضينا بغير حكم آل سعود".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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