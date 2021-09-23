انطلاق عدد من الفعاليات الترفيهية للأيتام بتبوك بمناسبة اليوم الوطني

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بمقر بارك مول التجاري وتستمر لمدة ثلاثة أيام

أقامت الجمعية الخيرية لرعاية الايتام بتبوك، عدداً من الفعاليات الترفيهية للأيتام، بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 للمملكة، وذلك بمقر بارك مول التجاري، وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية طلال بن خالد الفقير أن الجمعية تسعد بمشاركة مستفيديها فرحة هذا اليوم العظيم الذي يذكرنا بعظمة الملك المؤسس -طيب الله ثراه- وجهود أبنائه البررة من بعده الذين عملوا على رفعة هذا الوطن والوصول به إلى القمة.

وأضاف: نطمح من خلال برامجنا وأنشطتنا إلى إدخال البهجة والسرور لقلوب الأيتام، وتعريفهم بيوم توحيد الوطن والعمل على تدعيم محبة هذا الوطن المعطاء في قلوبهم، شاكراً لكل من دعم وحضر وشارك مع الأيتام فرحتهم.