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محافظ الأفلاج: حب الوطن يترجمه إخلاص العمل والحفاظ على مكتسباته

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محافظ الأفلاج: حب الوطن يترجمه إخلاص العمل والحفاظ على مكتسباته محافظ الأفلاج: حب الوطن يترجمه إخلاص العمل والحفاظ على مكتسباته
مهنئاً القيادة الرشيدة باليوم الوطني الـ91

محافظ الأفلاج: حب الوطن يترجمه إخلاص العمل والحفاظ على مكتسباته

رفع محافظ الأفلاج المكلف عبدالله بن غالب المطيري أصالةً عن نفسه ونيابةً عن أهالي الأفلاج التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة وجنودنا المرابطين بالحد الجنوبي والشعب السعودي كافة، بمناسبة الذكرى 91 لليوم الوطني للمملكة.

وقال "المطيري": بهذه المناسبة العظيمة يجب علينا جميعاً أن نستذكر توحيد المملكة على يد مؤسسها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- الذي كان يحمل في قلبه إيماناً راسخاً بأن من كان هدفه رفعة هذا الدين، وحماية مقدسات المسلمين، فلن يخذله الله أبداً، وسار بثقة مطلقة، حتى أتمّ الله له مُراده في زمنٍ قياسي.

وتابع: كما لا يفوتنا إدراك ما نعيش فيه من رخاء واستقرار، وما يحظى به أبناء هذا الوطن العزيز من عطاء مستمر يتلقاه من قبل حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده.

وأضاف: يجب علينا أن نعلم أن اليوم الوطني ليس مجرد رفع الأعلام ومظاهر أخرى فحسب، بل هو أسمى وأكبر من ذلك هو حب الوطن الذي يترجمه الإخلاص في العمل والحب الحقيقي لمنجزات الوطن والحفاظ على مكتسباته والفخر بذلك، وأن من أهم عوامل تأصيل حب الوطن هو شكر الله جل في علاه على نعمة الأمن والأمان والاستقرار ووحدة القلوب قبل وحدة الديار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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