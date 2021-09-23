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الصندوق الزراعي السعودي: 1.78 مليار ريال موافقات التمويل في 9 أشهر

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الصندوق الزراعي السعودي: 1.78 مليار ريال موافقات التمويل في 9 أشهر الصندوق الزراعي السعودي: 1.78 مليار ريال موافقات التمويل في 9 أشهر

الرياض – مباشر: قال المدير العام لصندوق التنمية الزراعية، منير بن فهد السهلي، إن الصندوق توسع في عمليات الإقراض؛ حيث بلغت موافقات التمويل منذ بداية العام الحالي حتى شهر سبتمبر/ أيلول 2021 نحو 1.78 مليار ريال.

وأضاف السهلي، في بيان للصندوق بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة اليوم الخميس، أن الصندوق منذ بداية جائحة كورونا كان له دور بارز في التخفيف من الآثار السلبية على القطاع الزراعي؛ تماشياً مع الجهود الحكومية للحد من الآثار الاقتصادية جراء الجائحة؛ من أجل تعزيز منظومة الأمن الغذائي واستمرار الأنشطة الزراعية والمساهمة في استمرار سلاسل الإمداد الغذائية ووفرة المعروض من المنتجات الزراعية.

ولفت السهلي، إلى المبادرات التي قدمها الصندوق الزراعي بالتنسيق مع صندوق التنمية الوطني والبالغة نحو 2.45 مليار ريال؛ حيث وافق الصندوق على 23 طلباً ضمن مبادرة تمويل استيراد المنتجات الزراعية بقيمة إجمالية تجاوزت 1.71 مليار ريال، وكذلك مبادرة تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة بقيمة 650 مليون ريال؛ حيث وافق الصندوق على تمويل عدد 71 قرضاً بقيمة إجمالية تجاوزت 462 مليون ريال.

وأوضح، أن عدد المستفيدين من مبادرة تأجيل الأقساط والمديونيات المستحقة لقروض المشاريع المتخصصة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 أشهر بلغ ما يقارب من 4395 مستفيداً، وبعدد أقساط مؤجلة بلغ 4752 قسطاً، بقيمة إجمالية وصلت إلى 150 مليون ريال.

وأشار المدير العام لصندوق التنمية الزراعية، إلى أن الصندوق منذ انطلاق نشاطه التمويلي في العام المالي 1384هـ/1385هـ وحتى العام المالي 2020 (1441/1442هـ) قدّم 464 ألف قرض تجاوزت قيمتها الإجمالية 53 مليار ريال، شملت مجالات زراعية مُختلفة؛ ليؤكد الدعم الحكومي لذلك القطاع الحيوي والذي يساهم في تحقيق الأمن الغذائي.

ونوه السهلي، إلى الاهتمام والرعاية والدعم الذي توليه للقطاع الزراعي، مشيراً إلى أنه انطلاقاً من استراتيجية الصندوق المتكاملة مع السياسات والتوجهات الاستراتيجية لوزارة البيئة والمياه والزراعة، وافق الصندوق في العام المالي المنصرم على دعم مشاريع متنوعة بتكلفة استثمارية 3.71 مليار ريال بزيادة 97% عن العام المالي 2019.

وأطلق الصندوق، خلال العام الحالي، نظام الإقراض الإلكتروني الجديد "رافد"؛ والذي يهدف إلى أتمتة طلبات وإجراءات الإقراض وتوفير جميع طلبات القروض والخدمات بشكل إلكتروني؛ وهذا النظام الجديد هو أحد أهم مبادرات مشروع الاستراتيجية الحالية، ويخدم رؤية الصندوق المستقبلية في التوسع في إطلاق منتجات جديدة، كما يسعى إلى رفع مستوى إنتاجية العمل وتقديم خدمة وتجربة إلكترونية شاملة وأفضل لعملاء الصندوق.

وتمكن الصندوق، بحسب البيان، من الحصول على جائزة الملك عبدالعزيز للجودة عن فئة الجهات التابعة للوزارات بالمستوى البرونزي وللمرة الأولى في تاريخه؛ مما يؤكد اهتمام الصندوق بتحقيق أعلى مستويات التميز المؤسسي.

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