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حسام البدري: لم أهرب من تدريب الأهلي.. وأبلغت حسن حمدي بقراري

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حسام البدري: لم أهرب من تدريب الأهلي.. وأبلغت حسن حمدي بقراري حسام البدري: لم أهرب من تدريب الأهلي.. وأبلغت حسن حمدي بقراري

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كشف حسام البدري، المدير الفني السابق لمنتخب ، أنه اعتذر إلى حسن حمدي رئيس الأهلي السابق عن عدم استمراره مديرًا فنيًا للفريق ورحل عن القلعة الحمراء في ظل صعوبة استقدام عدد من اللاعبين.

وقال البدري في تصريحات لقناة «أبوظبي الرياضية» إنه أبلغ جهازه المعاون آنذاك، برحيله بعد صعود الفريق إلى مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، لكن حسن حمدي رفض رحيله، وتلقى عرضًا من أهلي طرابلس الليبي ورحل بالاتفاق مع الأهلي.

وتطرق البدري للحديث عن تجربته في بيراميدز، حيث عمل رئيسًا للمنظومة الرياضية، مفسرًا قراره بأنه كان حرًا وليس لديه عروض، حيث أنه رغم عمله الفني لكنه يملك خبرات إدراية في عمله.

المصرى اليوم

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