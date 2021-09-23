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ميدو في رسالة لـ ضياء السيد: «ماتعلمتش من البت البرازيلية»

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ميدو في رسالة لـ ضياء السيد: «ماتعلمتش من فيديو البت البرازيلية» ميدو في رسالة لـ ضياء السيد: «ماتعلمتش من البت البرازيلية»

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‏علق أحمد حسام ميدو لاعب السابق على الفيديو المسرب لضياء السيد مدرب الوطني الأول مؤكدا أنه يكن كل الخير للزمالك ولاعبي الزمالك ودعم لاعبي الأبيض كثيرا.

وكتب ميدو على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: «أعرف ضياء السيد منذ سنوات رجل صادق ويكن للزمالك كل احترام عندما كان مدربا لمنتخب الشباب اعتمد على عدد كبير من لاعبي الزمالك مثل عمر جابر ومحمد إبراهيم ودعمهم بشكل كبير للتواجد مع المنتخب الأول عندما كان مساعدا لبرادلي.. يعني انت يا كابتن ضياء ماتعلمتش حاجه من البت البرازيلية».

المصرى اليوم

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