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‏علق أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق على الفيديو المسرب لضياء السيد مدرب المنتخب الوطني الأول مؤكدا أنه يكن كل الخير للزمالك ولاعبي الزمالك ودعم لاعبي الأبيض كثيرا.

وكتب ميدو على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: «أعرف ضياء السيد منذ سنوات رجل صادق ويكن للزمالك كل احترام عندما كان مدربا لمنتخب الشباب اعتمد على عدد كبير من لاعبي الزمالك مثل عمر جابر ومحمد إبراهيم ودعمهم بشكل كبير للتواجد مع المنتخب الأول عندما كان مساعدا لبرادلي.. يعني انت يا كابتن ضياء ماتعلمتش حاجه من فيديو البت البرازيلية».