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جماهير الأهلي تنتفض عبر السوشيال ميديا ضد تصريحات حسام البدري : عودتك مرفوضة

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جماهير الأهلي تنتفض عبر السوشيال ميديا ضد تصريحات حسام البدري : عودتك مرفوضة جماهير الأهلي تنتفض عبر السوشيال ميديا ضد تصريحات حسام البدري : عودتك مرفوضة

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سيطرت حالة من السخرية والغضب والرفض الشديد على جماهير النادي الأهلي لفكرة عودة المدير الفني السابق للفريق حسام البدري لتدريب الفريق مرة أخرى.

وكان حسام البدري قد تمت إقالته من تدريب منتخب مؤخراً بعد التعادل مع الجابون 1-1، ضمن الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات 2022.

وأعلن اتحاد الكرة المصري في الأيام الماضية عن تعيين البرتغالي كارلوس كيروش مديراً فنياً جديداً لمنتخب مصر.

وفي تصريحات تليفزيونية مساء الأربعاء رد حسام البدري على سؤال بشأن تدريب النادي الأهلي مرة أخرى في المستقبل، فقال: توليت تدريب الأهلي 3 مرات من قبل، وفي حالة طلبني الأهلي مرة أخرى فسأوافق، ومن الوارد العودة لتدريب الفريق من جديد.

وتمر العلاقة بين الأهلي ومدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني بفترة من عدم الاستقرار حالياً بعد خسارة الفريق للقب السوبر المحلي أمام نظيره طلائع الجيش.

وأعربت جماهير النادي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر» عن رفضها لعودة حسام البدري، من جديد لتدريب الأهلي، وتنوعت التعليقات بين الرفض الواضح: عودتك مرفوضة، وبين السخرية: وماله، وبين ثالث واثق في مجلس الإدارة ورئيس النادي محمود الخطيب، مؤكداً أن المجلس من المستحيل أن يفكر في عودة البدري مرة أخرى.

كانت جماهير الأهلي قد لقبت حسام البدري بـ الخائن، بعدما قفز من المركب ورحل عن تدريب الفريق من قبل في وقت صعب كان الفريق في حاجة إليه.

المصرى اليوم

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