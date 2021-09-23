أخبار عاجلة

إدانة فلسطينية لاعتداءات المستوطنين -
أبو الغيط يشيد بالدور الإماراتي الرائد في مجال الاقتصاد الرقمي -
المرسي وعبدالغفار يشهدان حفل تخرج دفعة جديدة من كلية الإدارة بالأكاديمية العربية -
علماء يرجحون وصول عمر «واحد من الناس» إلى 130 عاما القرن الحالي -
«عزيزتي سافو».. رواية جديدة عن هيئة الكتاب -
بموسيقى «اللي بالي بالك» ..وحيد ممدوح يبهج جمهور الأوبرا في حفل كامل العدد (صور) -
رئيس جامعة طنطا: دعم قيم المواطنة والمساواة وتعاون وثيق مع الكنيسة المصرية -
أول صور لمقبرة الأنبا هدرا مطران أسوان داخل كاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل -
الإمارات تعرض أكبر مصحف في العالم خلال معرض إكسبو دبي -
محافظ القليوبية يكرم المتميزين رياضيا والمتطوعين وأوائل الكشافة من ذوي الهمم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

نيجيريا تعتزم إنتاج 1.88 مليون برميل نفط في 2022

Print
نيجيريا تعتزم إنتاج 1.88 مليون برميل نفط في 2022 نيجيريا تعتزم إنتاج 1.88 مليون برميل نفط في 2022
أعلنت النيجيرية أنّها تعتزم إنتاج 1.88 مليون برميل من النفط الخام يوميًا في 2022، مشيرة إلى أنّها أعدّت ميزانية العام المقبل على أساس سعر متوقّع للبرميل يبلغ 57 دولارًا.

وقالت الحكومة في بيان إنّ مجلس الشيوخ وافق على معدّل إنتاج يبلغ 1.88 مليون برميل يوميًا في 2022 و2.23 مليون برميل يوميًا في 2023 و2.22 مليون برميل يوميًا في 2024 وذلك «بالاستناد إلى المعدّل الوسطي البالغ 1.93 مليون برميل يوميًا والذي سجّل في السنوات الثلاث الماضية».

وأضافت أنّها اعتمدت «معيارًا شديد التحفّظ في إنتاج النفط على المدى المتوسط لمزيد من الواقعية في الميزانية».

ونيجيريا، العضو في منظّمة الدول المصدّرة للنفط «أوبك»، أنتجت 1.47 مليون برميل يوميًا في 2021 بعدم اتفقت دول أوبك على خفض الإنتاج.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للبلاد حاليًا أكثر من مليوني برميل في اليوم.

ونيجيريا، أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، تضرّرت بشدّة من جائحة كوفيد-19 وكذلك أيضًا من انخفاض النفط عالميًا، الركيزة الأساسية لاقتصاد البلاد.


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
لأول مرة فى تاريخ تونس .. تعيين أول امرأة فى منصب رئيس الحكومة

لأول مرة فى تاريخ تونس .. تعيين أول امرأة فى منصب رئيس الحكومة

أسعار النفط والغاز.. تقلبات أسواق واحتكار وأيديولوجيا

أسعار النفط والغاز.. تقلبات أسواق واحتكار وأيديولوجيا

عاجل ⛔️ الحكومة تحدد موعد وحالات وشروط تعليق الدراسة بسبب كورونا

عاجل ⛔️ الحكومة تحدد موعد وحالات وشروط تعليق الدراسة بسبب كورونا

أول تعليق لرئيسة الحكومة التونسية الجديدة: أتعهد بمحاربة الفساد

أول تعليق لرئيسة الحكومة التونسية الجديدة: أتعهد بمحاربة الفساد