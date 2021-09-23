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بث مباشر الأهلي ضد قمة دوري كرة اليد اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021

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بث مباشر الأهلي ضد الزمالك قمة دوري كرة اليد اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021 بث مباشر الأهلي ضد قمة دوري كرة اليد اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021

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بث مباشر الأهلي والزمالك كرة يد اليوم الخميس 23 سبتمبر بين الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري المحترفين المصري لكرة اليد.

موعد مباراة الأهلي والزمالك كرة يد اليوم

تبدأ المباراة في الساعة الرابعة عصراً وتنقل المصري اليوم المباراة فى بث مباشر.

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مشاهدة بث مباشر لـ مباراة الأهلي ضد الزمالك في قمة دوري كرة اليد اليوم الخميس 23-9-2021 اضغط هنــــا 1

مشاهدة بث مباشر لـ مباراة الأهلي ضد الزمالك في قمة دوري كرة اليد اليوم الخميس 23-9-2021 اضغط هنــــا 2

حقق الأهلي الفوز في الجولة الأولى والثانية على فريقي البنك الأهلي و6 أكتوبر بينما فاز على كل من هليوبوليس والشمس.

أحمد الاحمر فى مواجهة الأهلى - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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