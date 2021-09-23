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في ظل الغضب من موسيماني .. هل يعود حسام البدري لتدريب الأهلي ؟

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في ظل الغضب من موسيماني .. هل يعود حسام البدري لتدريب الأهلي ؟ في ظل الغضب من موسيماني .. هل يعود حسام البدري لتدريب الأهلي ؟

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تمر العلاقة بين النادي الأهلي والجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي، بمرحلة من عدم الاستقرار في ظل تراجع أداء الفريق الأحمر مؤخراً.

وخسر النادي الأهلي لقب بطولة الدوري لصالح الغريم التقليدي الزمال، كما خسر الفريق مؤخراً لقب بطولة كأس أمام نظيره طلائع الجيش بركلات الترجيح.

واشتعلت الأمور بين موسيماني ومسؤولي النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب في الساعات الماضية بعدما قرر رئيس القلعة الحمراء خصم 300 ألف جنيه من مستحقات المدرب الجنوب إفريقي وكل لاعبي الفريق والجهاز الفني بعد خسارة لقب السوبر المصري.

وفي ظل هذه الأجواء المتوترة رحب حسام البدري المدير الفني السابق للنادي الأهلي والمقال مؤخراً من تدريب منتخب مصر، بتدريب الأهلي مرة أخرى.

وقال حسام البدري في تصريحات تليفزيونية أمس الأربعاء: «توليت تدريب الأهلي 3 مرات من قبل، وفي حالة طلبني الأهلي مرة أخرى فسأوافق، ومن الوارد العودة لتدريب الفريق من جديد» .

المصرى اليوم

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