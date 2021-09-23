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خالد محمود يكشف تفاصيل إجراء جراحة خطيرة بالقلب

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خالد محمود يكشف تفاصيل إجراء جراحة خطيرة بالقلب خالد محمود يكشف تفاصيل إجراء جراحة خطيرة بالقلب

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كتب- أحمد مصطفى

كشف الفنان خالد محمود، تفاصيل خضوعه لجراحة خطيرة بالقلب، وذلك بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أمس خبر مرضه.

وقال خالد في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم»، إنه أجرى عملية قلب مفتوح منذ إسبوعين تقريباً، ويخضع لفترة تعافي الآن بمنزله، مطمئناً جمهوره على صحته.

وأضاف محمود أن فترة النقاهة مدتها شهرا، لم يمر منها سوى 15 يوماً، وبعدها سيمارس حياته بشكل طبيعي مع الحذر من المجهود الزائد.

وعن انتشار خبر مرضه أمس أوضح أن السبب هو صديقه الذي كتب منشور على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» دعا له بالشفاء، فتداول الخبر رواد السوشيال ميديا، مشيراً إلى أن دعواتهم له أسعدته كثيراً.

وانتشر أمس على مواقع التواصل الإجتماعي خبر مرض الفنان خالد محمود، وخضوعه لجراحة خطيرة «قلب مفتوح»، وتعاطف الجمهور معه، وانتشرت الدعوات له على السوشيال ميديا، الأمر الذي دفعنا للتواصل معه والاطمئنان عليه.

وتميز الفنان خالد محمود بأدواره المثالية، وكان أول مسلسل شارك فيه ببداياته «مذكرات زوج»، أمام الفنان محمود ياسين، ثم «خلف الأبواب المغلقة»، وحصل على جائزة عن دوره في هذا العمل، وبعدها شارك في العديد من الأعمال الدرامية المميزة، أبرزها «ملك روحي، وبطة وأخواتها، الحقيقة والسراب».

المصرى اليوم

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