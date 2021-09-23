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«عيشني».. يستعد لطرح أغنية جديدة (تفاصيل)

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«عيشني»..عمرو دياب يستعد لطرح أغنية جديدة (تفاصيل) «عيشني».. يستعد لطرح أغنية جديدة (تفاصيل)

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أعلن النجم الكبير عن قرب طرح أغنيتة الجديدة «عيشني» وذلك من خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ومن المفترض أن يتم طرح الأغنية عبر خدمة إحدى شركات الهاتف المحمول وتطبيق أنغامي.

وكان الهضبة قد أعلن منذ أيام عن قرب طرح أغنيته الجديدة «أذواق» وهي واحدة من أغنياته التي سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة.

يذكر ان عمرو دياب طرح في صيف 2021 ثلاث أغنيات هي «الدنيا بترقص»، «إتقل»، و«أحلى ونص».

ومن ناحية أخرى يستعد الهضبة لإحياء حفل غنائي ضخم بمدينة العقبة بالأردن منتصف اكتوبر المقبل، ووفقا للجهة المنظمة للحفل فإن جميع التذاكر قد نفذت عقب طرحها إليكترونيا عبر موقع الحجز بدقائق معدودة في سابقة هي الأولى من نوعها.

المصرى اليوم

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