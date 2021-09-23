ختام مهرجان سماع الدولي وملتقى الأديان بـ«القلعة» غدًا

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تختتم فعاليات مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية في دورته الرابعة عشرة«الإستثنائية» لعام2021، وملتقى الأديان في دورته السابعة «هنا نصلى معا»، التي تمت تأجيلها حدادا على وفاة المشير طنطاوى، وزير الدفاع الأسبق، وذلك على مسرح بئر يوسف بالقلعة غدا الجمعة الموافق 24 سبتمبر الجارى في تمام الساعة 8م، تحت شعار «رسالة سلام إلى العالم» تحل الأردن ضيف شرف المهرجان.

يقول الفنان انتصار عبدالفتاح رئيس ومؤسس المهرجان، بأنه نظرا للحداد الرسمى للدولة على وفاة المشير طنطاوى، فقد تم إلغاء احتفالية ملتقى الأديان الدورة السابعة والمزمع إقامتها يوم الثلاثاء الموافق 21 سبتمبر بمجمع الأديان وكل العروض بكافة مواقع المهرجان، لذا تقرر إقامة احتفالية ملتقى الأديان في حفل ختام مهرجان سماع الدولى يوم الجمعة 24 سبتمبرالجارى 8م، بعد النجاح الكبير والجماهيرى الذي حققه في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من جائحة كورونا، يكرم المهرجان رموز لقيمتها وإبداعها في مجال الانشاد والموسيقى الروحية وهم الأب المطران كلاوديو لوراتى الكومبونيانى( إيطاليا)، القارئ الشيخ أبوالعينين شعيشع وروح الشجن(مصر)، الموسيقار ميكيس ثيودوراكيس(اليونان)، جمعية النور والأمل(مصر)، بالإضافة إلى تكريم خاص لـ إدواردو بانياغواتريو جسر ثقافى بين مصر وأسبانيا، كما يرسل المهرجان رسالة محبة وذكرى وتحية ولمسة وفاء لمحبى الثقافة الراحل أحمد الفيومى، كما تم اختيار الموسيقار العالمى بيتهوفن شخصية المهرجان هذا العام.

يُقام المهرجان برعاية د. ايناس عبدالدايم وزير الثقافة متمثلة في قطاعاتها المختلفة وبالتعاون مع وزاراة الاّثار والسياحة والهيئة العامة للتنشيط السياحى والبنك الاهلى المصرى وبنك مصر ومؤسسة حواروفنون ثقافات الشعوب، يشارك في المهرجان فرق مصرية وفرق من السفارات الاجنبية المقيمة في مصر وبعض الدول مثل الأردن – رومانيا- السودان- فرنسا- سوريا- جنوب السودان- اليمن- بنجلاديش- اليونان- لبنان- اندونسيا، فلسطين، مصر، بالاضافة للفرق الكنائسية.