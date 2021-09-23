مرتبات تصل لـ9000 جنيه .. القوى العاملة تعلن عن وظائف خالية لشهري سبتمبر وأكتوبر

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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزارة تمكنت من توفير 1681 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الهمم والعزيمة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 9 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 60 شركة ومصنع قطاع خاص في 12 محافظة لشغلها خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2021.

وقال وزير القوى العاملة، في تصريحات صحفية اليوم: إن نشرة التوظيف النصف شهرية التي تصدرها الوزارة، تتضمن هذه الفرص والتي يأتي تنفيذًا لمبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة في القطاع الخاص ويتم التقديم على الموقع الالكتروني www.manpower.gov.eg«النشرة القومية للتشغيل»، تحت مسمى «برنامج طالبي العمل» وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وأوضح الوزير أن هذه الفرصة متوفرة في 12 محافظة هي: القاهرة، والقليوبية، وأسيوط، والمنيا، والغربية، والدقهلية، والسويس، ودمياط، وقنا، والمنوفية، والبحيرة، والإسماعيلية .

ولفت سعفان إلى أن فرص العمل المتوفرة بالقاهرة تتمثل في: 10 مساعد مدير مطعم، و10 مشرف مطعم، و200 عضو فريق براتب 2900 جنيه، و20 شيف شواية، و20 سائق، و2 عمال انتاج من ذوى الهمم، و10 مدير موقع بالتجمع الخامس براتب يتراوح ما بين 7000 إلى 9000 جنيه حسب الخبرة، و15 مشرف براتب 4000 جنيه، و5 محاسبين، و131 فرد أمن، و15 مدير قطاع نظافة، و15 مدير قطاع مكافحة بشرط الخبرة في المجال.

وتابع الوزير قائلا: إن فرص العمل المتوفرة بمحافظة القليوبية تتمثل في 2 مهندس مدنى براتب 4500 جنيه، و2 مهندس ميكابوديتك، و3 محاسبين، و7 فنى لحام جلود، و25 عامل خياطة، و25 عمال انتاج، و10 عمال تعبئة- كى ملابس، و4 عمال عاديين من ذوى الهمم 5 %، و3 عمال نظافة، وسائق رخصة ثانية .

كما تم توفير فرص عمل بالسويس، تمثلت في 5 فنى إنتاج براتب 3000 جنيه، و10 عمال عاديين براتب 3000 جنيه .

وفي الدقهلية، يوجد 27 منسق ميداني، و2 أمين مخزن، و2 أخصائي، و10 عمال تحميل، ومحاسب، و23 عمال نظافة، وفرد أمن، ومندوب مبيعات . كما تم توفير فرص عمل بأسيوط شملت: 5 مدرسات لغة عربية ورياضيات، و10 أخصائي إئتمان، و32 أخصائي تمويل، ومحفظة قرآن، و2 مسؤول مبيعات، وعاملة عادية، وبائعة، وعاملة لمعمل تحاليل طبية، وعامل لمحل صيانة أجهزة، وعامل لمحل خردوات، وعامل لمحل ساعات .

وفي دمياط والبحيرة يوجد فرص عمل لـ 150 مسؤول إئتمان، و50 مراجع ميداني، و10 عمال إنتاج . وهناك عدد من الوظائف في المنوفية تضمنت: 3 طبيب، و2 ممرضة، ومحاسب، ومدخل بيانات، و5 أخصائي مشتريات، و2 أخصائي رقابة، و5 أخصائي أبحاث وتطوير، و3 فنى صيانة، و5 سائقين، و6 عمال إنتاج، و5 عمل تعبئة وتغليف، و5 عامل تغليف ملابس، و201 فرد أمن براتب 3500 جنيه.

كما وفرت مديرية القوى العاملة بالغربية مجموعة من فرص العمل شملت: 27 عمال خياطة، و10 عمال اوفر، و10 عمال أرضية، و8 عمال تعبئة، و50 خدمة عملاء براتب 4000 جنيه، ومحاسب، وأمين مخزن، و4 عمال تعبئة .

وفي المنيا يوجد 222 فرصة عمل متاحة، منها: مسؤول تسويق، و2 مهندس زراعي، ومهندس كهرباء، و100 عامل خياطة، و50 عامل تعبئة وتغليف، و7 مشرف عمال، ومراقب جودة، وامين مخزن، وموظف تسليم، و29 منسق ميداني، و10 عمال طلمبة، و3 سفرجي، و5 عمال نظافة، و5 حداد، و2 ميكانيكي .

ووفرت مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية فرص عمل شملت: عامل مناولة، وعامل خدمات، و3 عمال إنتاج ملابس، ومراقب جودة، و3 عمال إنتاج وكي ملابس وتعبئة وتغليف .

أما قنا فقد وفرت فرص عمل متنوعة في العديد من المجالات ومنها: 19 مندوب مبيعات، و18 تمريض، و41 مسؤول تمويل، و4 مسؤول ائتمان، و20 مندوب توزيع، و30 مدرس لغة انجليزية ولغة عربية ورياضيات وعلوم، ومعلم تربية موسيقية، ومعلم حاسب آلي، و2 كاشير، و2 كابتن صالة، و5 ويتر، و11 عامل نظافة، و20 خدمة عملاء، و10 عمال توصيل طلبات، و2 فنى صيانة، و6 فرد امن، وسائق رخصة مهنية .

وفيما يلي تفاصيل فرص العمل بنشرة الوظائف :