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ضياء السيد يعلّق على الفيديو المسرّب له

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ضياء السيد يعلّق على الفيديو المسرّب له ضياء السيد يعلّق على الفيديو المسرّب له

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علق ضياء السيد، المدرب العام في الجهاز الفني الجديد لمنتخب ، على الفيديو المسرب له، فجر اليوم الخميس، والذي تحدث خلاله عن محمود عبدالرازق «شيكابالا»، لاعب وقائد نادي .

وظهر ضياء في مقطع مسجل له أثناء تجهيزه للظهور على الهواء في إحدى القنوات العربية، لكنه لم يكن يعلم أن حديثه مسجل وقال مداعبا أحد العاملين في الاستوديو إن شيكابالا لن يعتب أبواب في عهده.

وأثار هذا المقطع حالة غضب لدى جماهير نادي الزمالك، التي رأت أن مدرب المنتخب يستهل مهمته في معاونة البرتغالي كارلوس كيروش، برفض ضم شيكابالا لمعسكرات الفراعنة دون أي تقييم.

ونشر ضياء السيد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» توضيحا بشأن الفيديو المسرب، قال خلاله: «انتمائي الكروي لا يؤثر على عملي، والحيادية هي الأساس».

وأضاف: «الفيديو المسرب دعابة بيني وبين إعداد البرنامج وشيكابالا ابني وهو يعلم ذلك، وفي عهدي وأثناء ولايتي مع الأمريكي بوب برادلي كنت أكثر المؤيدين لتواجد شيكابالا في المنتخب».

وتابع: «أما بالنسبة لقناة العربية، فسوف أقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذا العمل غير الأخلاقي».

المصرى اليوم

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